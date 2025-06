DAX nimmt wieder Fahrt auf – Papptafel-Zölle beschäftigen jetzt die Justiz

Die Stimmung bessert sich auch deswegen langsam, weil die befürchtete Abschwächung des Wirtschaftswachstums durch die Zölle nicht in den täglichen Konjunkturdaten abzulesen ist.

Außerdem wähnen sich Anleger am längeren Hebel. Für die Trump-Formation hat sich längst ein eigener Name in der Anlegergemeinde gebildet: der „Taco“-Trade. „Taco“ steht für „Trump Always Chickens Out“, was soviel heißt wie „Trump kneift immer“ und beschreibt seine wiederholt aufgeschobenen oder abgeschwächten Zollandrohungen, wenn Investoren mit Verkäufen reagieren. Anleger nutzen dies, indem sie nach neuen Tarif-Ankündigungen günstig einsteigen und wieder verkaufen, nachdem Trump die Zölle zurückzieht oder vertagt.