Renk Group geht richtig steil!

Die erste Vorstellung eines Kaufsignals in der Renk-Aktie wurde am 6. Mai 2025 nach einem erfolgreichen Ausbruch über 49,90 Euro getätigt. Seitdem hat der Wert weitere 52 Prozent An Wert zugelegt und in der Spitze ein Rekordhoch bei 85,70 Euro markiert. Allerdings lassen erste Gewinnmitnahmen in diesem Bereich aufhorchen, Abschläge auf das erste große Ziel bei 76,44 Euro kämen demnächst nicht überraschend, sogar ein Rückzug auf rund 70,00 Euro käme im Rahmen einer gesunden Konsolidierung in der Renk-Aktie nicht ungelegen. Investierte Anleger sollten ihre Stopps daher ein deutliches Stück weit erhöhen oder aber einen Teil ihrer Gewinne realisieren. Auf der Oberseite liegt ein weiteres Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 99,14 Euro vor.

Trading-Strategie: