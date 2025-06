Ab wann knallen die Sektkorken?

Aus technischer Sicht ist die Sachlage bei der Caterpillar-Aktie glasklar, ein Wochenschlusskurs über dem Niveau von 355,55 US-Dollar könnte weitere Käufer animieren und für Kurszuwächse zunächst in den Bereich von 377,75 US-Dollar sorgen. Eine vollständige zweite Kaufwelle könnte sogar an die Rekordstände aus November letzten Jahres bei 418,50 US-Dollar und das 200 % Fibonacci-Extension-Retracements heranreichen. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Unterseite klafft aber noch eine Anfang Mai gerissene Kurslücke, insofern wären kurzzeitige Rücksetzer zurück auf 328,87 US-Dollar noch möglich. Genau dieses Niveau würde sich für strategisch orientierte Long-Investoren anbieten. Unterhalb von 320,00 US-Dollar dürften aber sukzessive Abschläge auf 308,32 und sogar in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 283,90 US-Dollar sehr wahrscheinlich werden.

Trading-Strategie: