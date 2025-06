BARCLAYS stuft Jungheinrich AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Warenlagerautomatisierung sei generell eine Erholung in Gang - trotz aller Zollunsicherheiten, schrieb Timothy Lee in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Das starke Europageschäft von Kion und Jungheinrich sorge für gewisse Stabilität, zunehmende China-Importe seien allerdings ein Risiko./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 15:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 36,84EUR auf Tradegate (04. Juni 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



