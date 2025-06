Truth Social beantragt eigenen Bitcoin-ETF bei NYSE!

Der geplante Fonds trägt den Namen "Truth Social Bitcoin ETF" und soll Anlegern eine einfache Möglichkeit bieten, in Bitcoin zu investieren – ohne die digitale Währung direkt halten zu müssen.

Die Krypto-Offensive von Präsident Donald Trump nimmt weiter Fahrt auf: Die Medienplattform Truth Social, Teil des Trump Media & Technology Empire , hat über die Wertpapierbörse in New York einen entscheidenden Schritt in Richtung eines eigenen Bitcoin -ETFs unternommen. Mit dem Einreichen eines offiziellen Antrags bei der US-Börsenaufsicht SEC signalisiert das Unternehmen klare Ambitionen, sich als ernstzunehmender Akteur im boomenden Krypto-Markt zu etablieren.

Trump Media zielt auf Milliardenmarkt

Bereits im März hatte Trump Media eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com bekannt gegeben. Gemeinsam will man noch in diesem Jahr eine ganze Produktpalette im Bereich Digital Assets auf den Markt bringen – darunter sogenannte Krypto-Körbe, die Bitcoin, den hauseigenen Cronos Token von Crypto.com und klassische Wertpapiere kombinieren.

Diese Produkte sollen weltweit über etablierte Brokerplattformen und die Crypto.com-App verfügbar sein.

Bitcoin-ETFs boomen – Trump will mitmischen

Seit die US-Börsenaufsicht im Januar 2024 erstmals sogenannte Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hat, hat sich der Markt rasant entwickelt. Mittlerweile verwalten die Fonds zusammen über 130 Milliarden US-Dollar an Vermögen. Branchenprimus ist der iShares Bitcoin Trust von BlackRock (IBIT) mit fast 69 Milliarden US-Dollar – ein Gigant im digitalen Asset-Management.

Mit dem Truth Social Bitcoin ETF könnte nun ein politisch hochrangig verknüpfter Anbieter in diesen Markt eintreten.

Trump setzt alles auf Krypto – auch mit Milliardenreserven

Dass es Trump ernst meint mit seinem Krypto-Engagement, zeigt nicht zuletzt ein spektakulärer Schritt vergangene Woche in Las Vegas: Dort stellte die Trump Media & Technology Group einen Bitcoin-Treasury-Plan über 2,5 Milliarden US-Dollar vor. Ziel: Einen erheblichen Teil der Unternehmensreserven in Bitcoin umzuschichten – ein Schritt, der an die Treasury-Strategien von Unternehmen wie MicroStrategy erinnert.

Darüber hinaus hat Trump Media mehrere Markenrechte im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten gesichert – darunter Begriffe wie "MAGA Coin" und "Freedom Chain". All das deutet darauf hin, dass Trump nicht nur eine kurzfristige Marktchance sieht, sondern eine langfristige digitale Strategie verfolgt.

Regulatorische Hürden bleiben

Ob der Truth Social Bitcoin ETF tatsächlich zugelassen wird, hängt nun von der Entscheidung der US Securities and Exchange Commission (SEC) ab. Der eingereichte Antrag ist Voraussetzung für eine Handelszulassung über NYSE Arca, den vollelektronischen ETF-Marktplatz der New York Stock Exchange.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion