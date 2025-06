Zahl der Quer- und Seiteneinsteiger an Schulen steigt Wegen des Lehrermangels steigt der Anteil von Quer- und Seiteneinsteigern an den deutschen Schulen. Im Schuljahr 2023/24 hatten 10,5 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer an den allgemeinbildenden Schulen keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt, wie …