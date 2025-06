DHL setzen Erholung fort nach Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Kaufempfehlung der Citigroup sind die Aktien der DHL am Mittwochmorgen zeitweise über 40 Euro zurückgekehrt. Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen sie bis auf 40,22 Euro und lagen zuletzt knapp darunter noch gut 1 Prozent über ihrem Xetra-Schlussniveau. Der Citi-Experte Experte Arthur Truslove hatte sein Kursziel auf 48 Euro angehoben und folglich sein Votum auf "Buy" erhöht.

Die mit einer Erholung der Paketmengen einhergehende mögliche Verbesserung der Gewinnmargen werde am Markt noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb er. So gebe es gerade in der Express-Sparte, die schon länger unterausgelastet sei, frühe Anzeichen anziehender Versandmengen. Mit seiner Schätzung für das bereinigte Ergebnis im Jahr 2026 sieht er sich nun rund 5 Prozent über dem Konsens.