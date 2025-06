Dax nimmt Kurs auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zur Wochenmitte wieder Tuchfühlung zu seinem Rekordhoch aufgenommen. Dieses hatte er in der Vorwoche bei fast 24.326 Punkten erreicht. Im frühen Mittwochshandel auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 0,60 Prozent auf 24.237 Punkte.

Klare Gewinne an den US-Börsen und Asien sowie Steuersenkungspläne in Deutschland stützten den Markt. So will das Bundeskabinett an diesem Mittwoch ein milliardenschweres Paket mit Steuerentlastungen auf den Weg bringen, um die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Eine Äußerung von US-Präsident Donald Trump, dass es schwierig sei, mit Chinas Staatschef Xi einen Handelserfolg zu erzielen, wirkte dem etwas entgegen.