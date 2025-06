Gewinne - Positive US-Vorgaben nach starken Arbeitsmarktdaten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik haben zur Wochenmitte den Schwung der US-Börsen vom Vortag mitgenommen. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass jüngste US-Daten zu offenen Jobs trotz der Risiken durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump robust ausgefallen seien. Die internationalen Handelsstreitigkeiten scheinen die Anleger immer weniger zu ängstigen.

Die Daten "wirken wie frischer Sauerstoff in einem Raum voller Zollrauch", sagte ein Marktteilnehmer. Die unerwartet hohe Zahl offener Stellen in den USA sei nicht einfach nur eine Zahl, sondern ein Adrenalinstoß direkt in das Herz eines Marktes, der von der Zollmüdigkeit geplagt sei. Die Unternehmen atmeten noch und stellten ein, hieß es weiter.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 37.747,45 Punkten.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 3.868,04 Punkte. Für den Hongkonger Hang Seng ging es kurz vor Handelsende um 0,5 Prozent nach oben auf 23.619,72 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 gewann am Ende 0,9 Prozent auf 8.541,80 Zähler./edh/mis