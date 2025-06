Mawani unterstreicht die Führungsrolle Saudi-Arabiens mit einem Doppelerfolg bei den Transport & Logistics Middle East Awards 2025

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Die Saudi Ports Authority (Mawani) hat bei den Transport & Logistics Middle East (TLME) Awards 2025 höchste Auszeichnungen erhalten und bei einer Zeremonie in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, die Preise in den Kategorien „Hafeninfrastruktur" und „Logistikzentrum" gewonnen.

Diese Auszeichnungen unterstreichen die soliden Fortschritte des Königreichs bei der Stärkung seiner Hafeninfrastruktur und seiner Logistikkapazitäten. Zu den wichtigsten Meilensteinen gehören die größten Privatisierungsverträge in der Geschichte der saudischen Häfen – die Entwicklung und der Betrieb von Containerterminals im Jeddah Islamic Port und im King Abdulaziz Port in Dammam mit Investitionen von über 16 Milliarden SAR in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor.