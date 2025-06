Jungmakler in der Versicherungswelt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Standardisierte Tarifvergleiche, einfache

Beratungsprozesse - ersetzt durch "Kollege KI"? Die Versicherungsbranche steht

vor einem tiefgreifenden Wandel: Technologische Disruption, umfassende

Regulatorik und veränderte Kundenerwartungen treffen auf eine neue

Maklergeneration, die mit digitalen Mitteln, hoher Lernbereitschaft und klarem

Wertekanon agiert. Die Studie "Jungmaklermarkt 2025" von BearingPoint,

CoachMeNetto und den Versicherungsforen Leipzig analysiert die Lage und

Herausforderungen dieser jungen Zielgruppe zwischen Versicherern, Maklern und

Kunden.



Maklerinnen und Makler bleiben laut der Studie zentrale Vertriebspartner - doch

der Nachwuchs denkt das Geschäftsmodell neu. Langsame, intransparente Prozesse

bei Versicherern treiben die junge Generation zu Maklerpools statt

Direktanbindungen: Nur 8 % arbeiten ausschließlich direkt mit

Versicherungsgesellschaften. Diese Verschiebung stärkt die Verhandlungsmacht der

Pools und verändert Courtagen und Maklerbetreuung. Versicherer müssen sich

anpassen: Klassische Produktexpertise verliert an Bedeutung, partnerschaftliche

Beratung wird wichtiger.





Die digitale Transformation bietet neue Wege zur Kundengewinnung, doch diePraxis zeigt kaum Fortschritte. Ursache sind mangelnde Zielgruppenstrategien,Leadgenerierung und KPI-Steuerung - nur 29 % steuern ihr Geschäft aktiv überKennzahlen. "Die Digitalisierung eröffnet Maklerinnen und Maklern neueMöglichkeiten, ihre Prozesse effizienter zu gestalten. Entscheidend ist jedoch,dass sie ihr Geschäft klar an Kennzahlen ausrichten, um ihre Zielgruppen gezieltanzusprechen und die Neukundengewinnung nachhaltig zu steigern", sagt JustusLücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig und Maklerforen Leipzig.Vom Produktvermittler zum Vertrauenscoach: Die neue Rolle der JungmaklerAuch das Selbstverständnis wandelt sich: Makler werden vom Produktvermittler zumVertrauenscoach. 82 % erwarten, dass Kundinnen und Kunden künftig einedauerhafte, flexibel erreichbare Ansprechperson wünschen. Das Premiumsegment mitspezialisierter Betreuung wächst - was eine angepasste Vergütungslogik,Positionierung, digitale Sichtbarkeit und klare Abgrenzung im Wettbewerberfordert.Trotz hoher administrativer Belastung - rund 60 % der Arbeitszeit entfällt nichtauf Beratung - verfügen nur 25 % der jungen Maklerinnen und Makler übervollständig dokumentierte Beratungsprozesse. Über 80 % sehen die zunehmendeRegulatorik als größte Herausforderung. Dennoch zeigen die Ergebnisse: Die jungeGeneration gestaltet den Wandel aktiv mit - wer die Zukunft desVersicherungsvertriebs verstehen will, muss auf sie hören.