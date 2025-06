Gold-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Laut einer im täglich erscheinenden BNP Paribas-Newsletter „DailyEdel“ veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157) weiter nach oben gehen. Hier die kurze Analyse:

„Rückblick: Die steile Aufholjagd der letzten Wochen hat den Goldpreis aus der Korrektur zurück in den Aufwärtstrend der letzten Monate geführt. Mit dem Anstieg über die Hürde bei 3.331 USD und die kurzfristige Abwärtstrendlinie ist den Bullen das nächste wichtige Kaufsignal gelungen. Der Widerstand bei 3.375 USD wurde in den letzten Tagen auch schon mehrfach temporär überschritten und damit der Weg für eine Fortsetzung der steilen Kaufwelle geebnet. Aktuell vollzieht der Goldpreis einen bullischen Pullback an die gebrochene Trendlinie.