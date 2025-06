Grade is King Axo Copper – Erstes echtes Kupfer-IPO an der TSXV im Jahr 2025! Die neue mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum sorgt für Aufbruchsstimmung in Mexikos Bergbausektor. Mit ihrem pragmatischen Kurs beendet sie die restriktive Genehmigungspolitik ihres linkspopulistischen Vorgängers Andrés Manuel López Obrador. Seit Anfang 2025 hat Mexiko bereits mehrere neue Bergbauprojekte genehmigt, 50 weitere Genehmigungen sind in Vorbereitung. Diese Öffnung war im Jahr 2022 sicher nicht vorhersehbar, als die das Gründerteam hinter Axo Copper Corp. (TSXV: AXO), Brad Langille (GoGold Resources), Glenn Jessom (Silver Tiger Metals) und Jonathan Egilo den Vertrag für den Erwerb der La Huerta-Claims in Mexiko unterzeichnet haben.