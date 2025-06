Deutlich mehr Einkommensmillionäre in Deutschland In Deutschland ist die Zahl der Einkommensmillionäre in der Corona-Zeit sprunghaft gestiegen. Laut endgültiger Steuerstatistik für das Jahr 2021 gab es damals rund 34.500 Steuerpflichtige, die Einkünfte von mindestens einer Million Euro erklärt …