Gerresheimer auf Tief seit 2015 - Weitere negative Kommentare

Huta schrieb gestern 20:38

Ich glaube nicht, dass es eine Übernahmeofferte bei 70 Euro geben wird.

Warum sollten die Interessenten 50% Aufgeld zum aktuellen Kurs bezahlen? Ein Angebot von 55-60 Euro würde es sicher auch tun.



Das Problem bei Gerresheimer ist mMn die sehr hohe Nettoverschuldung (u.a. durch die erst kürzlich erfolgte Übernahme der Bormioli). Dass man sich die "paar Euro" die durch eine Beibehaltung der ursprünglich geplanten Dividende an zusätzlicher Liquidität abgeflossen wäre nun einsparen will oder muss ist da kein gutes Zeichen. Dass man damit die "finanzielle Flexibilität" des Unternehmens erhalten will, ist in meinen Augen kein gutes Zeichen.



Kein gutes Zeichen ist es auch, dass Gerresheimer jetzt nach den Spritzen (mit dem hohen Lagerbestand bei den Kunden, der dazu führt, dass die Nachfrage rückläufig ist) auch mit Medizinfläschen Probleme meldet. Schott und Stevenato scheinen diese Probleme nicht zu haben.



Hinzu kommen die laufenden Probleme mit den Produkten für den Kosmetikbereich (sinkende Nachfrage auch hier)



Vielleicht hat kann sich ja mit Bormioli übernommen oder verspekuliert. Ich erinnere mich noch gut daran, dass Herr Siemssen vor ein paar Jahren Gerresheimer durch die Übernahme der Sensile zu einem "Medizinkomplettanbieter" machen wollte. Man hatte große Pläne mit Sensile, die alle in die Wicken gegangen sind. Bis heute ist dieser (sehr kleine) Unternehmensbereich nicht profitabel.



Dass man auf die Aussagen des Vorstands nur sehr begrenzt vertrauen kann, dürfte in den nächsten Monaten genauso ein Problem darstellen wie die oben schon erwähnte Tatsache, dass man offenbar Margenprobleme hat während die Konkurrenz diese nicht zu haben scheint. Ob "der Markt" die Aussage des Vorstands, dass die Schwierigkeiten im Medizinbereich nur vorübergehend sind, glaubt oder nicht wird man sehen.



Gepaart mit einer für 2025 geplanten Nettoverschuldung (laut comdirect Bank) von fast 2 Mrd Euro bei einem offenbar sinkenden EBITDA (was zu einem höheren Verschuldungsgrad führt- könnte ja auch sein, dass davon dann die Covenants berührt sind - ist aber reine Spekulation!!!), ergibt das mMn ein unschönes Bild...



Aber wir immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere.