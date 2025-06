Halbleiterwerte stark - Broadcom liefert Vorlage

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Halbleiterwerte sind am Mittwoch auch in Europa gefragt. Am Vortag hatten bereits Chip-Aktien in den USA deutlich zugelegt. Nachrichten zu Broadcom gaben Auftrieb. Das US-Unternehmen hat mit der Auslieferung einer neuen Version seiner Switch-Chips für Rechenzentren begonnen. Damit will Broadcom eine größere Rolle auf dem boomenden KI-Markt spielen.

Die Broadcom-Aktien hatten am Vortag in New York ein Rekordhoch erreicht. An diesem Donnerstag veröffentlicht der Konzern Vierteljahreszahlen. Mit dem frischen Allzeithoch werde ein starkes zweites Geschäftsquartal vorweggenommen, schrieben die Autoren des täglichen Bernecker-Börsenbriefs. Offensichtlich seien die Erwartungen hoch und der Grund ein rasant wachsender KI-Umsatz.