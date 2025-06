Mehr als zwei Drittel der im Jahr 2024 errichteten Wohngebäude heizen mit Wärmepumpen

WIESBADEN (ots) -



- Anteil von Wärmepumpen als primäre Heizung binnen zehn Jahren verdoppelt

- Baugenehmigungen: 81,0 % der 2024 genehmigten Wohngebäude sollen primär mit

Wärmepumpen heizen

- Produktion von Wärmepumpen im Jahr 2024 deutlich rückläufig



In immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland werden Wärmepumpen zum Heizen

genutzt. Mehr als zwei Drittel (69,4 %) der knapp 76 100 im Jahr 2024

fertiggestellten Wohngebäude nutzen Wärmepumpen zur primären, also überwiegend

für das Heizen eingesetzten Energie. Gegenüber 2023 stieg der Anteil um rund 5

Prozentpunkte, gegenüber 2014 (31,8 %) hat er sich mehr als verdoppelt, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Wärmepumpen kommen vor allem in Ein-

und Zweifamilienhäusern zum Einsatz: In 74,1 % aller 2024 fertiggestellten Ein-

und Zweifamilienhäuser wurde eine Wärmepumpe zur primären Heizenergie genutzt,

deutlich seltener war der Einsatz in Mehrfamilienhäusern (45,9 %).







genutzt



Wärmepumpen nutzen zum Heizen Geo- und Umweltthermie, die zu den erneuerbaren

Energiequellen zählen. Inzwischen wird ein Großteil der neu errichteten

Wohngebäude hierzulande überwiegend mit erneuerbaren Energien beheizt: In 73,9 %

der 2024 fertiggestellten Wohngebäude waren erneuerbare die primäre

Energiequelle für das Heizen. 2014 lag der Anteil noch bei 38,5 %. Zu den

erneuerbaren Energien bei Heizungen zählen neben Erd- oder Luftwärmepumpen auch



Heizenergiequelle 2024: 3,6 %), Solarthermie (0,5 %), Biogas/Biomethan (0,2 %)

sowie sonstige Biomasse (0,2 %).



Erneuerbare Energien kommen aber auch als ergänzende Energiequelle zum Einsatz,

beispielsweise durch einen Holzofen. Ob als primäre oder sekundäre Quelle -

insgesamt werden erneuerbare Energien 2024 in vier von fünf neuen Wohngebäuden

(82,3 %) zum Heizen genutzt. 2014 lag der Anteil noch bei 61,7 %.



Primär mit Gas wird in 15 % der Neubauten geheizt



Als zweitwichtigste primäre Energiequelle wurde im Jahr 2024 in 15,0 % der

Neubauten

Energiequelle hat sich binnen zehn Jahren mehr als halbiert: 2014 hatte er noch

bei 50,7 % gelegen. Primär mit Fernwärme beheizt wurden 8,5 % der neuen

Wohngebäude (2014: 7,9 %). Ölheizungen wurden nur noch in rund 230 neuen

Wohnhäusern als Primärheizung eingesetzt, das waren 0,3 % der Neubauten (2014:

1,2 %).



Mehr als drei Viertel aller genehmigten Wohnneubauten sollen primär mit

Wärmepumpen heizen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





