Rund 34 500 Einkommensmillionärinnen und -millionäre im Jahr 2021 in Deutschland

- Anstieg um 18 % gegenüber 2020 kann nur zum Teil durch Inflation erklärt

werden

- Einkommensmillionärinnen und -millionäre erzielten im Durchschnitt

Jahreseinkünfte von 2,8 Millionen Euro



Im Jahr 2021 hatten gut 34 500 aller in Deutschland erfassten Lohn- und

Einkommensteuerpflichtigen Einkünfte von mindestens einer Million Euro. Das

waren 18 % beziehungsweise knapp 5 200 Einkommensmillionärinnen und -millionäre

mehr als im ersten Corona-Krisenjahr 2020. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, kann ein Teil dieses überdurchschnittlichen Anstiegs auf

die im Jahr 2021 höhere Inflation zurückgeführt werden. Werden die

Einkommensgrenzen mithilfe des Verbraucherpreisindex deflationiert, beträgt der

Anstieg der Anzahl der Einkommensmillionärinnen und -millionäre im

Vorjahresvergleich 12 %, liegt damit aber weiterhin deutlich über dem mittleren

preisbereinigten Zuwachs von 6 % zwischen 2010 und 2021. Auch pandemiebedingte

Sondereffekte können 2021 einen Teil zur Erklärung beitragen.





Für 20 600 (60 %) dieser Steuerpflichtigen bildeten die Einkünfte aus einem

Gewerbebetrieb die Haupteinnahmequelle. Weitere 6 500 (19 %) bezogen ihre

Einkünfte vorwiegend aus nichtselbstständiger Arbeit und 5 300 (15 %) aus

selbstständiger Arbeit. Andere Einkunftsarten spielten nur eine untergeordnete

Rolle, wobei Einkünfte aus Kapitalvermögen seit Einführung der Abgeltungssteuer

im Jahr 2009 nur noch unvollständig abgebildet werden können. Die Höhe der

erzielten Einkünfte lag bei den Einkommensmillionärinnen und -millionären im

Bundesdurchschnitt bei 2,8 Millionen Euro (2020: 2,6 Millionen Euro).



43,3 Millionen Steuerpflichtige erzielten 2,0 Billionen Euro Einkünfte



Insgesamt erzielten die 43,3 Millionen Steuerpflichtigen im Jahr 2021 Einkünfte

in Höhe von 2,0 Billionen Euro. Zusammen veranlagte Personen werden dabei als

ein Steuerpflichtiger gezählt. Im Vergleich zum ersten Corona-Krisenjahr 2020

stieg die Zahl der Steuerpflichtigen um 1,3 %, nachdem sie 2020 zum ersten Mal

seit über zehn Jahren gesunken war. Die Einkünfte aller Steuerpflichtigen fielen

2021 um 109 Milliarden Euro oder 6 % höher aus als im Vorjahr. Die von den

Arbeitgebern einbehaltene Lohnsteuer summierte sich zusammen mit der von den

Finanzbehörden festgesetzten Einkommensteuer für 2021 auf 357 Milliarden Euro.

Gegenüber 2020 war dies eine Steigerung um 22 Milliarden Euro (+7 %).



134 200 Steuerpflichtige zahlten den Höchststeuersatz von 45 %



In Deutschland wird ein progressiver Steuersatz angewendet, der Steuersatz

steigt also mit zunehmendem Einkommen. Dadurch werden die Steuerpflichtigen

unterschiedlich stark belastet. 2021 wurden Jahreseinkommen ab 274 613 Euro

(beziehungsweise ab 549 226 Euro bei gemeinsam veranlagten Personen) mit dem

Höchstsatz von 45 % besteuert. Bei rund 134 200 Steuerpflichtigen kam dieser

sogenannte Reichensteuersatz zum Tragen, was rund 0,3 % aller Steuerpflichtigen

entspricht. Auf sie entfielen 7,8 % der gesamten Einkünfte und 15,7 % der

Steuersumme.



Methodische Hinweise:



Für die dargestellten Ergebnisse wurde die Lohn- und Einkommensteuerstatistik

2021 ausgewertet. Diese Statistik ist aufgrund der langen Fristen zur

Steuerveranlagung erst etwa dreieinhalb Jahre nach Ende des Veranlagungsjahres

verfügbar.



Weitere Informationen:



Detaillierte Informationen unter anderem zur Verteilung der Einkünfte und

Steuern bieten die Themenseite Lohn- und Einkommensteuer sowie der Statistische

Bericht zur Lohn- und Einkommensteuer 2021.



