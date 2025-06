BLIDSmobile App mit Live-Gewitterwarnung

Wien (ots) - Sie kann vor gefährlichen Situationen schützen und sogar Leben

retten: Rechtzeitig vor den Sommermonaten ist ab sofort die BLIDSmobile App mit

Live Gewitterkarte und Gewitterwarnung verfügbar. Die kostenlose App hilft, die

aktuelle Gewitteraktivität zu beobachten und Gefahren zu vermeiden.



Wenn Freizeitsportler in den warmen Sommermonaten von spontan entstehenden

Gewittern überrascht werden, kann es schnell zu gefährlichen Situationen kommen.

Die meisten Blitzunfälle passieren, weil die Zeit fehlt, angemessen zu

reagieren. Die neue BLIDSmobile App hilft, das Gewittergeschehen zu verfolgen

und Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Sie ist ab sofort kostenlos auf Google

Play und im Apple App Store zum Download verfügbar.





Einfache Bedienung, exakte Daten



Die Gewitteraktivität wird in der BLIDSmobile App als Heatmap dargestellt. Eine

Farbskala in Blau, Gelb und Rot zeigt die Intensität der Gewitter, also die

Anzahl der Blitze. Die Zugrichtung von Gewittern ist anhand einer zeitlichen

Animation der vergangenen 3,5 Stunden erkennbar. Die verwendeten Blitzdaten sind

äußerst exakt: Die Sensoren von ALDIS/BLIDS erfassen deutlich über 95 % aller

Blitze, die Ortungsgenauigkeit beträgt unter 100 Meter.



Durch frühzeitige Warnung Gefahren vermeiden



Die Nutzer:innen können sich in der BLIDSmobile App ein Warnquadrat von 40x40

Kilometern für einen beliebigen Standort einrichten. Sobald in diesem Warngebiet

die ersten Blitzentladungen auftreten, schickt die App eine Warnung direkt auf's

Smartphone. Dann heißt es rasch reagieren: Im Durchschnitt bleiben ab dem

Zeitpunkt der Warnung 45 Minuten Zeit, um Schutz zu suchen. Selten entstehen

gefährliche Situationen aber schon innerhalb weniger Minuten - dann nämlich,

wenn sich ein Gewitter sehr nahe am eigenen Standort bildet. Für

Freizeitsportler im freien Gelände gilt daher ganz besonders: Wetterbericht und

Gewitterprognosen ernst nehmen und entsprechend planen.



Verlässliche Warnungen statistisch belegt



Die Methodik und Konfiguration der BLIDSmobile Warnungen erfolgte auf Basis

mathematischer Berechnungen und statistischer Auswertungen. Wie verlässlich die

App warnt, zeigt eine Auswertung der Daten am Beispiel München: BLIDSmobile

erkennt dort 97 % der Gewitter rechtzeitig und sendet eine Warnung aus. In 25 %

der Fälle, also jedes vierte Mal, schlägt nach so einer Warnung tatsächlich ein

Blitz in unmittelbarer Umgebung (maximal 5 km entfernt) in den Boden ein.



Gratis App-Download ab sofort



Die BLIDSmobile App für Deutschland wurde auf Basis der beliebten und bereits

vielfach erprobten ALDISmobile App für Österreich entwickelt. BLIDSmobile ist

zum kostenlosen Download auf Google Play und im Apple App Store verfügbar.

Download-Link: https://m.blids.de



Diese Presseinformation und Bildmaterial finden Sie unter

http://www.aldis.at/presse/ .



