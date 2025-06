Thyssenkrupp Nucera stark erholt - Aussicht auf Großprojekt

Die Dortmunder sollen für einen bislang nicht genannten Auftraggeber eine sogenannte Front-End-Engineering- und Designstudie (FEED) für ein groß angelegtes Wasserstoffprojekt in Europa durchführen. Die geplante Wasserelektrolyseanlage soll eine Kapazität von rund 600 Megawatt haben.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Großprojekt hat bei Thyssenkrupp Nucera am Mittwoch für prozentual zweistellige Kursgewinne gesorgt. Die Papiere des Spezialisten für Wasserstoffelektrolyse schafften es mit plus 12 Prozent auf 10,22 Euro und damit zurück über ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Bei 10,35 Euro wartet nun das nächste Zwischenhoch vom Mai.

Der Analyst Guido Hoymann von der Privatbank Metzler findet es gut, dass die Dinge nach etwa einem Jahr eher mauer Auftragslage im Bereich Wasserstoff wieder ins Rollen kommen. Das Auftragsvolumen, an dem man derzeit in Europa arbeite, liege bei rund 5,5 Milliarden Euro. Das Kursniveau vor der News habe den Wasserstoff-Bereich praktisch komplett ausgeblendet und mit nahezu 0 bewertet, so Hoymann./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur thyssenkrupp nucera Aktie Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,08 % und einem Kurs von 10,14 auf Tradegate (04. Juni 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der thyssenkrupp nucera Aktie um +1,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,26 %. Die Marktkapitalisierung von thyssenkrupp nucera bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd.. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +19,05 %/-20,63 % bedeutet.