Unternehmensstimmung trübt sich etwas ein - Lage besser als gedacht

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai weniger stark eingetrübt als erwartet. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 50,2 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 49,5 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Damit liegt der Indikator knapp über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über dieser Marke deuten auf einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität hin.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 0,4 Punkte auf 49,7 Punkte. In einer ersten Schätzung war noch ein Rückgang auf 48,9 Punkte ermittelt worden. Der entsprechende Indikator für die Industrie war laut Daten vom Montag den dritten Monat in Folge gestiegen. Er signalisiert aber weiterhin einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in dem schwächelnden Sektor./jsl/mis