BYD überholt VW: Asiatische Autobauer ziehen deutschen Konzernen davon!

Die Volkswagen AG wird im Handel derzeit mit einem Kurs von 96,20 Euro bewertet. Die Aktie von BMW notiert aktuell bei 78,24 Euro. Für die Mercedes-Benz Group AG beträgt der aktuelle Kurs 51,86 Euro (Tradegate, Stand: 10:30 Uhr MESZ).

Chinas Autobauer auf der Überholspur

Ganz anders das Bild in Asien: Chinesische Hersteller steigerten ihren Umsatz im Vergleichszeitraum um knapp 15 Prozent – der Gewinn legte sogar um beeindruckende 66 Prozent zu. Besonders hervor stachen dabei BYD und Geely, die Muttergesellschaft von Volvo. Auch japanische und südkoreanische Marken konnten ihre Marktposition verbessern. Von den sechs weltweit profitabelsten Autobauern kamen laut EY fünf aus Asien.

An der Heimatbörse in Shenzhen notiert die Aktie von BYD Co. Ltd. aktuell bei 360,84 chinesischen Yuan (CNY). Die Aktie von Geely Automobile Holdings Ltd. wird an der Börse in Hongkong derzeit mit 18,18 Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt (Stand: 10:30 Uhr MESZ).

EY warnt: Krise wird sich verschärfen

Constantin Gall, Branchenexperte bei EY, warnt: "Eine Erholung ist derzeit nicht in Sicht. Die Autoindustrie kämpft an vielen Fronten gleichzeitig – und für einige etablierte Hersteller steht das komplette Geschäftsmodell auf dem Spiel."

Hauptursachen sei eine schwache Konjunktur, hohe Kosten, schleppender Fortschritt bei der Elektromobilität und der massive Verlust an Marktanteilen – vor allem in China. Dort gewinnen heimische Hersteller immer mehr an Boden, während westliche Marken zunehmend verdrängt werden.

US-Zölle setzen zusätzlichen Druck

Erschwerend kommen neue Importzölle aus den USA hinzu: Seit April erhebt Präsident Donald Trump Strafzölle von 25 Prozent auf Autoimporte. Laut Gall könnten diese Maßnahmen "Milliardenverluste" verursachen – sowohl bei europäischen als auch bei US-amerikanischen Herstellern. "Das schwächt die Wettbewerbsfähigkeit zusätzlich – während chinesische Hersteller, die in den USA kaum präsent sind, außen vor bleiben."

Spardruck wächst: VW streicht tausende Jobs

Die deutsche Industrie reagiert mit Sparmaßnahmen: Volkswagen plant bei seiner Kernmarke bis 2030 den Abbau jedes vierten Arbeitsplatzes in Deutschland. Allein durch Kostenkürzungen lasse sich die Krise nicht lösen, mahnt Gall. "Die westlichen Autokonzerne müssen sich vollständig neu erfinden – digitaler, schneller, entschlossener."

Laut EY liegt der Schlüssel zum Erfolg in einem radikalen Umdenken. Chinas Autobauer investieren nicht nur massiv, sondern agieren auch schneller, agiler und mit einer klaren Investitionsstrategie. "Es geht nicht mehr nur um Kapital – es geht um Tempo und Fokus", so Gall. Viele chinesische Marken setzen dabei auf kürzere Entwicklungszyklen, Software-Kompetenz und klar definierte Produktstrategien für den digitalen Kunden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion