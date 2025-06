CEOTRONICS AG (von Montega AG): Halten

al_sting schrieb 06.02.25, 10:49

Rheinmetall liefert seit 2024 Sprechsätze mit Gehörschutzfunktion an die Bundeswehr aus

[...] Besondere Bedeutung kommt dabei den Industriepartnern zu:

[...] CeoTronics sorgt durch die Bereitstellung vielseitiger PTT-Varianten und Adapter für eine nahtlose Anbindung an unterschiedlichste Handfunkgeräte und Bordverständigungsanlagen. Die Komponenten von CeoTronics bilden somit das Herzstück der Funktionalität des Systems.

[...] Die Zusammenarbeit mit den Unterauftragnehmern 3M Deutschland und CeoTronics hat sich nicht nur in diesem Projekt als äußerst erfolgreich erwiesen, sondern legt auch eine solide Basis für künftige gemeinsame Vorhaben.