Weniger Millionäre in Europa und im Nahen Osten, mehr in Nordamerika

Berlin (ots) -



- USA führend beim weltweiten Wachstum der Millionärsbevölkerung um 562.000 auf

7,9 Millionen

- Die Zahl der sehr vermögenden Privatpersonen steigt weltweit um 6,2 Prozent

- Vermögende Privatpersonen investieren mittlerweile 15 Prozent ihres Portfolios

in alternative Anlagen, einschließlich Kryptowährungen



Der heute veröffentlichte World Wealth Report 2025

(https://www.capgemini.com/de-de/insights/research/world-wealth-report/) des

Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute zeigt, dass die

Zahl der vermögenden Privatpersonen[1] (HNWIs) im Jahr 2024 weltweit um 2,6

Prozent gestiegen ist. Dieser Anstieg ist auf die steigende Zahl außerordentlich

vermögender Privatpersonen (UHNWI) zurückzuführen, die um 6,2 Prozent zunahm.

Sie profitierten von starken Aktienmärkten und dem Optimismus im Kontext

künstlicher Intelligenz. Aus der 29. Ausgabe der Studie geht hervor, dass

alternative Anlagen[2] wie Private Equity und Kryptowährungen mit einem Anteil

von 15 Prozent an den Portfolios der HNWI inzwischen eine feste Größe sind.





"Der große Vermögenstransfer wird ein entscheidender Moment: Obwohl dasweltweite Vermögen steigt, planen 81 Prozent der Erben innerhalb von ein biszwei Jahren nach der Erbschaft den Verwalter zu wechseln. Der drohende Verlustdieser kritischen Kunden ist ein erhebliches Risiko für die globaleVermögensverwaltungsbranche", so Carina Leidig, Leiterin Wealth & AssetManagement bei Capgemini Invent in Deutschland. "Die nächste Generation hat ganzandere Erwartungen als ihre Eltern, das erfordert neue Strategien. Unternehmenmüssen ihre Berater mit digitalen Fähigkeiten ausstatten, ergänzt durch AgenticAI oder generative KI, sowohl um ihre Kunden zu halten- als auch wichtigeMitarbeiter an sich zu binden."Stürmische Aktienmarktentwicklung in den USA sorgt für VermögenszuwachsEin günstiges Zinsumfeld und starke Renditen am US-Aktienmarkt trugen dazu bei,die Vermögensbildung im Jahr 2024 anzukurbeln. Nordamerika verzeichnete miteinem Anstieg der HNWI-Bevölkerung um 7,3 Prozent die größten Zuwächse. ImGegensatz dazu ging in Europa, Lateinamerika und im Nahen Osten die Zahl derHNWI zurück aufgrund der makroökonomischen Herausforderungen.- In Europa sank die Zahl der HNWI um 2,1 Prozent aufgrund der wirtschaftlichenStagnation in den größten Ländern, wovon Deutschland allein 41.000 Millionärebis Ende 2024 verlor.- Im Gegensatz dazu stieg die Zahl der Ultra-HNWI in Europa um 3,5 Prozent, wasdie zunehmende Vermögenskonzentration widerspiegelt.Innerhalb der größten Einzelmärkte waren die USA mit einem Zuwachs von 562.000