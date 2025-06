DFL vergibt Lizenzen an alle 36 Bewerber

echec schrieb 17.05.25, 02:05

Der BVB wird die Champions League Teilnahme heute souverän eintüten, da habe ich keine Zweifel. CHAPEAU, da lacht einem als Fan das Herz. 👏



Es ist eigentlich kaum zu glauben, wenn man sich die Tabelle nach dem 26. Spieltag anschaut: Platz 11, Torverhältnis +4, 10 Punkte Rückstand auf Frankfurt und Mainz, 7 Punkte Rückstand auf Leipzig und Freiburg sowie 5 Punkte Rückstand auf Gladbach. Und mit Auswärtsspielen in München, Leverkusen, Freiburg und Hoffenheim ein Monsterprogramm. Bei Kovac war ich anfangs skeptisch, aber es ist sensationell, was er aus dieser Mannschaft gemacht hat. Sinnbildlich dafür steht Brandt, der eine grottige Saison gespielt hat, sich aber in den letzten Spielen extrem gesteigert hat.



Wenn hier allerdings bereits wieder Kursziele von 7 Euro aufgerufen werden, kann man nur den Kopf schütteln. Der Anstieg von 3 auf über 4 Euro basiert ausschließlich auf dem völlig unerwarteten sportlichen Erfolg, die am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen zeichnen ein komplett anderes Bild. Ich hatte mich schon gewundert, wieso der BVB – im Gegensatz zum Vorjahr – keine Prognoseanhebung nach Erreichen des CL-Viertelfinals verkündet hat. Nach Betrachtung der Zahlen ist dies jedoch keine Überraschung.



In der Jahresprognose 2024/25 wurde mit einer Gewinnspanne zwischen 5 und 15 Mio. € gerechnet. Inzwischen steht fest, dass die CL-Fernsehgelder rund 12 Mio. € über der Prognose liegen, da nur das Achtelfinale eingeplant war. Hinzu kommen noch höhere Zuschauereinnahmen und sonstige Einnahmen durch das Erreichen des Viertelfinals. Zudem wurde Malen für über 20 Mio. € verkauft - das Brutto-Transferentgelt beläuft sich in Q3 auf 23,193 Mio. € und war in der Prognose ebenfalls nicht berücksichtigt. Insgesamt wurden in den 9 Monaten bereits 60,536 Mio. Transferentgelte verbucht.



Die Ursache für das schwache Ergebnis liegt in den Kosten. Nachdem die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im 1. Halbjahr nur knapp gestiegen sind und die Personalkosten sogar leicht rückläufig waren, glaubte ich an eine Trendwende bei den ausufernden Kosten. In Q3 sind die Personalkosten jedoch um 22,4% und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 17,5% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen!



In den ersten drei Quartalen wurde ein Gewinn von 12,947 Mio. € erzielt, das vierte Quartal brachte in den letzten 7 Jahren ohne Ausnahme ein negatives Ergebnis in zweistelliger Millionenhöhe. Zum Glück kommt noch die Club-WM, die für eine positive Überraschung sorgen könnte.