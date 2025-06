Vollständige Daten zur Dosiseskalation zeigen anhaltend hohe Ansprechraten und ein günstiges Sicherheitsprofil von ISB 2001, einem ersten trispezifischen Antikörper gegen BCMA × CD38 × CD3, zur Behandlung von rezidiviertem/refra

New York (ots/PRNewswire) - Die TRIgnite-1-Studie zeigt eine Gesamtansprechrate

(ORR) von 74 % über neun Dosierungsstufen hinweg bei stark vorbehandelten

Patienten mit einer medianen Vorbehandlungsrate von sechs Therapielinien.



Die ORR ist bemerkenswert hoch bei Patienten ohne vorherige CAR-T- oder

bispezifische Therapien (84 %) sowie bei Patienten, die zuvor T-Zell-gerichtete

Therapien oder BCMA-gerichtete Therapien erhalten hatten oder auf eine

Anti-CD38-Therapie nicht angesprochen hatten (Bereich: 71-73 %)





Das Sicherheitsprofil ist weiterhin günstig, wobei die Mehrheit der Patientenzum Zeitpunkt der Datenerhebung die Behandlung fortsetzt.Die FDA hat kürzlich ISB2001 den Fast-Track-Status gewährt.Ichnos Glenmark Innovation (IGI), ein globales, vollständig integriertesBiotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklungvon Multispezifika(TM) in der Onkologie konzentriert, hat heutevielversprechende Ergebnisse der vollständigen Dosiseskalation aus seinerPhase-1-Studie TRIgnite-1 mit ISB 2001 vorgestellt, einem ersten in derEntwicklung befindlichen trispezifischen Antikörper gegen BCMA × CD38 × CD3seiner Klasse zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktäremmultiplem Myelom (RRMM). Diese Daten, die als kurze mündliche Präsentation (Abstract Nr. 7514 (https://www.asco.org/abstracts-presentations/ABSTRACT504174)) auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Clinical Oncology (ASCO)vorgestellt wurden, zeigten eine anhaltende Gesamtansprechrate (ORR) von 79 %und eine hohe vollständige/strenge vollständige Ansprechrate (CR/sCR) von 30 %über sieben aktive Dosierungen (>= 50 µg/kg) bei einer stark vorbehandeltenPatientengruppe mit einem günstigen Sicherheitsprofil. Die ORR betrug bei allenbehandelten Patienten 74 %, einschließlich zweier Patienten, die mit niedrigerenDosen behandelt wurden.ISB 2001 wurde entwickelt, um gleichzeitig das multiple Myelom zu bekämpfen,indem es an die tumorassoziierten Antigene BCMA und CD38 bindet, selbst wenndiese nur in geringen Mengen vorhanden sind, und gleichzeitig T-Zellenaktiviert, um eine Immunantwort auszulösen. Dieses neuartige trispezifischeDesign erhöht die tumorspezifische Zytotoxizität und zielt darauf ab,Resistenzmechanismen zu überwinden, die bei bispezifischen Antikörpern derersten Generation und CAR-T-Zell-Therapien auftreten, und gleichzeitig dieOff-Tumor-Toxizität zu minimieren.Professor Hang Quach, M.D., Professor für Hämatologie an der UniversitätMelbourne und Direktor der Hämatologie am St. Vincent's Hospital Melbourne,