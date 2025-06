Eurelectrics 5 Verpflichtungen zur Unterstützung beim Übergang zu sauberer Energie

Die Energiewende braucht alle Verbraucher – und die Stromversorger übernehmen Verantwortung, damit niemand zurückgelassen wird. Durch die Integration elektrischer Lösungen in ihren Alltag können Privatkund:innen zu aktiven Mitgestaltern der Energiewende werden und vielfältig profitieren. Viele Potenziale bleiben jedoch ungenutzt – Eurelectric will hier mit neuen Maßnahmen zur Stärkung ansetzen.

Bereits 2020 verpflichtete sich der Energiesektor, 300 Millionen Privatkunden mit erschwinglichen, transparenten und benutzerfreundlichen Lösungen zu stärken. Um sich an eine neue Realität – geprägt durch COVID-19, den Krieg in der Ukraine und steigende Energiepreise – anzupassen, beauftragte Eurelectric eine neue Umfrage unter mehr als 2.000 Verbraucher in 12 Ländern sowie eine Befragung von Energieversorgern und organisierte Fachrunden. Die Ergebnisse zeigen ein hohes Bewusstsein, aber eine geringe Umsetzung: Zwar ergreifen 80 % Maßnahmen zur Emissionsminderung, aber nur 23 % nutzen bereits elektrifizierte Lösungen

„Die Energiekrise hat kurzfristige Einsparungen gebracht, aber keine ausreichenden langfristigen Veränderungen. Um die Elektrifizierung zu beschleunigen, müssen wir dafür sorgen, dass alle Verbraucher sich unterstützt fühlen – durch geringere Anfangskosten und mehr Einfachheit", erklärte Kristian Ruby, Generalsekretär von Eurelectric.

Der Energiesektor verpflichtet sich daher zu folgenden Maßnahmen:

1. Intelligentere Kommunikation mit personalisierter, mehrsprachiger Beratung und Echtzeitbenachrichtigungen.

2. Einbindung aller Verbraucher: innen, auch vulnerabler Gruppen, Mieter:innen und digital Ausgeschlossener.

3. Steigerung der Effizienz durch maßgeschneiderte Energiespartipps, smarte Werkzeuge und Renovierungsunterstützung.

4. Vereinfachung von Energiedienstleistungen mit intuitiven Apps, automatisierten Tools und besserem Produktzugang.

5. Förderung flexiblen Stromverbrauchs, um Kosten zu senken und die Netzstabilität zu unterstützen.

Eine umfassende Liste politischer Vorschläge von Eurelectric zur Ermöglichung einer kundenzentrierten Energiewende sowie konkrete Beispiele innovativer Dienstleistungen europäischer Stromversorger finden Sie hier.

Eurelectric vertritt die Interessen der europäischen Stromwirtschaft. Unser Ziel ist es, zur Wettbewerbsfähigkeit der Branche beizutragen, eine wirksame Interessenvertretung sicherzustellen und die Rolle von Strom als Motor gesellschaftlicher Entwicklung zu fördern.

