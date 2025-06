Trendwende oder Zwischenhoch? / Marktbericht der Mr. Lodge GmbH offenbart Chancen für Käufer - und Herausforderungen für Vermieter (FOTO)

München (ots) - Der aktuelle Immobilienmarktbericht von Mr. Lodge für das erste

Quartal 2025 zeichnet ein differenziertes Bild: Während der Kaufmarkt in München

wieder deutlich an Dynamik gewinnt, zeigt sich die möblierte Vermietung

schwächer als im Vorjahr. Die Entwicklungen verlaufen nicht einheitlich, lassen

aber Rückschlüsse auf eine positive Trendwende zu.



Die zentralen Marktentwicklungen im Überblick:





- Der Kaufmarkt für Wohnimmobilien zeigt sich im ersten Quartal 2025 robust miteiner starken Erholung.- Die möblierte Vermietung verzeichnet trotz stabiler Nachfrage ein Überangebot.- Im April kam es bei der möblierten Vermietung zu einem Rückgang beiNachfrage und Abschlüssen; der Mai bringt wieder eine leichte Belebung.- Die Zinsentwicklung bleibt volatil, aktuell sind die Finanzierungskonditionenjedoch wieder attraktiver.- Die politische Diskussion um Regulierung der möblierten Vermietung sorgt fürzusätzliche Unsicherheit.Kaufmarkt: Stabilisierung mit positiver TendenzDas erste Quartal war geprägt von zunehmenden Verkaufszahlen mit eineranziehenden Nachfrage. Die Preise blieben stabil bis leicht steigend. Wievolatil der Markt ist, zeigte der April mit einem Nachfragerückgang und einerKaufzurückhaltung. Das Kaufangebot ist in allen Segmenten gewachsen (Wohnungen,Häuser, Grundstücke)."Für Kaufinteressenten bietet sich derzeit eine gute Gelegenheit, aktiv zuwerden. Das Angebot ist deutlich gewachsen, Immobilien sind nach wie vor einewertbeständige Investition und die Finanzierung günstiger als in denVormonaten", schätzt Jacqueline Sauren, Leiterin Immobilienverkauf bei Mr.Lodge, die aktuelle Situation ein.Auffallend ist das geringere Mehrangebot an Kaufimmobilien im StadtgebietMünchen bei Eigentumswohnungen und Häusern. Die allgemein nachlassendeNeubautätigkeit und die reduzierte Nachfrage der Bauträger führen zu einemdeutlich größeren Angebot bei den Grundstücken.Möblierte Vermietung: Angebot trifft nicht immer die NachfrageTrotz grundsätzlich stabiler Nachfrage war das erste Quartal 2025 für Anbietermöblierter Wohnungen herausfordernd. Die Nachfrage bewegte sich zwar sogar etwasüber dem Vorjahresniveau, aber zu oft passte das Angebot mit der Nachfrage nichtzusammen. Die gefragten Mieten waren zu hoch oder die Möblierung und Ausstattungtraf neben der Lage nicht den Geschmack der Kunden.Die Mietinteressenten konnten aufgrund des größeren Angebots anspruchsvollersein."Eigentümer sollten jetzt besonderes Augenmerk auf Ausstattung,Preis-Leistungs-Verhältnis und Zielgruppenorientierung legen. Wer flexibel