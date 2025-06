Wachstumsalarm bei Apple: Zölle, China, Rabatte – die Luft wird dünner

Besonders kritisch sieht das der Regierung angeschlossene Forschungsunternehmen China Academy of Information and Communications Technology (CAICT) die Entwicklung in China. Dort stagnieren die Auslieferungen nahezu. Zwar legten im April die Verkäufe ausländischer Smartphone-Marken wie Apple leicht zu – auf 3,52 Millionen Geräte im Vergleich zu 3,5 Millionen im Vorjahresmonat. Doch im gesamten ersten Quartal gingen die iPhone-Verkäufe in China um neun Prozent zurück.

Apple bleibt trotz allem der dominierende ausländische Hersteller in China, sieht sich jedoch wachsendem Wettbewerb durch heimische Marken wie Huawei und vivo ausgesetzt. Um gegenzusteuern, boten chinesische Onlinehändler zuletzt Rabatte von bis zu 351 US-Dollar auf das neue iPhone 16.

Apple-Aktie: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie verlor seit Jahresbeginn rund 20 Prozent und ist damit das Schlusslicht unter den sogenannten Magnificent Seven:

Dennoch zeigen sich viele Analysten optimistisch. Die US-Bank JPMorgan belässt die Einstufung auf Overweight mit einem Kursziel von 240 US-Dollar. Analyst Samik Chatterjee sieht im Vorfeld der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC allerdings nur begrenztes Überraschungspotenzial.

Die WWDC beginnt am kommenden Montag und gilt als wichtiges Stimmungsbarometer für die Innovationskraft des US-Technologiekonzerns. Anleger blicken mit Spannung auf mögliche Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz, die bisher als Schwachpunkt im Vergleich zu Konkurrenten wie Microsoft oder Alphabet galt.

JPMorgan sieht in Apples Kursrückgang seit Jahresbeginn eine Kaufgelegenheit und rechnet mit einem mittelfristigen Erholungspotenzial – vorausgesetzt, die Kalifornier liefern beim Thema KI bald konkrete Fortschritte.

Goldman Sachs bewertet die Aktie mit Buy und sieht ein Kursziel von 253 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 27 Prozent entspricht. Wedbush Securities hält an einem Kursziel von 270 US-Dollar fest und lobt Apples Strategie, die iPhone-Produktion verstärkt nach Indien zu verlagern, um Zollrisiken zu minimieren. Auch CFRA Research und Main Street Research empfehlen den Kauf der Aktie und verweisen auf Apples starke Markenpräsenz und Preissetzungsmacht. Die UBS hingegen bleibt mit einem Kursziel von 210 US-Dollar vorsichtig.

Fundamental steht Apple solide da

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 28,3, für 2026 bei 26. Die Dividendenrendite beträgt 0,51 Prozent für 2025 und 0,53 Prozent für 2026. Der freie Cashflow pro Aktie wird für 2025 auf 5,88 US-Dollar geschätzt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion