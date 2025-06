WDH/Großbritannien Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Mai stärker als erwartet erholt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 50,3 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London laut einer …