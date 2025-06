Sopra Steria und Fraunhofer IAIS schließen strategische Partnerschaft (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sopra Steria Group Aktie Die Sopra Steria Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 191,9 auf Tradegate (04. Juni 2025, 09:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sopra Steria Group Aktie um -0,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %. Die Marktkapitalisierung von Sopra Steria Group bezifferte sich zuletzt auf 3,94 Mrd.. Sopra Steria Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4200 %.

Hamburg/Sankt Augustin (ots) -- Ziel ist, verschiedenen Branchen schnellen Zugang zu europäischenSpitzentechnologien zu ermöglichen und so die digitale SouveränitätDeutschlands und Europas zu fördern.Sopra Steria, eine führende europäische Management- und Technologieberatung, unddas Fraunhofer-Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme IAISschließen eine strategische Partnerschaft. Die enge Kooperation soll dieeuropäische Souveränität in Schlüsseltechnologien stärken und neue Maßstäbe beider digitalen Transformation von Wirtschaft und Verwaltung setzen. Vorrangigwerden Innovationen auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI)vorangetrieben.Sopra Steria und Fraunhofer IAIS arbeiten bereits in mehreren Projekten undInitiativen erfolgreich zusammen, unter anderem im Gesundheitswesen sowie in derFinanzwirtschaft. Die jetzt geschlossene strategische Partnerschaft zielt daraufab, skalierbare, menschenzentrierte KI-Lösungen zu entwickeln, die zu einernachhaltigen digitalen Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft beitragen.So werden die Partner beispielsweise KI- Sprachmodelle individualisieren und andie spezifischen Anforderungen verschiedener Wirtschaftssektoren anpassen.Darüber hinaus kommen zukunftsweisende Technologien wie Agentic AI fürUnternehmen und Verwaltung zum Einsatz, die Menschen in ihren konkretenArbeitsschritten entlasten und sich intelligent in bestehende Prozesse einfügen."Die Partnerschaft von Sopra Steria und Fraunhofer IAIS ist ein strategischerSchulterschluss mit großem Potenzial", sagt Frédéric Munch, CEO von Sopra SteriaDeutschland. "Unternehmen und öffentliche Verwaltung benötigen verstärktKI-Lösungen, die im Einklang mit dem europäischen Rechtsrahmen stehen. Diesebieten wir, indem wir anwendungsnahe Spitzenforschung von Fraunhofer IAIS mitumfassender Tech- und Branchenexpertise von Sopra Steria vereinen. Durch unsereVenture Clienting Unit, Sopra Steria Ventures, bringen wir relevanteTechnologien direkt in die Anwendung. Unser Ziel ist es,State-of-the-art-Lösungen für die komplexen Anforderungen unserer Kunden zuentwickeln, zu implementieren und dadurch die digitale Souveränität Europasaktiv zu stärken.""Generative KI und Agentic AI werden künftig die Grundlage der Kernprozessevieler Branchen bilden", betont Prof. Dr. Dirk Hecker, stellvertretenderInstitutsleiter des Fraunhofer IAIS. "Deshalb freuen wir uns, die Kooperationmit Sopra Steria strategisch zu vertiefen - einem Partner, der ein fundiertes