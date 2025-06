Deutsches Flugabwehrsystem in der Ukraine zerstört

toller schrieb 02.06.25, 19:31

Ist ja gerade bei Hensoldt quatsch, der Vorschlag. Denn die Bundesrepublik ist ja hoch beteiligt an Hensoldt, dementsprechend fließen die Gewinne, die aus Umsätzen hoffentlich entstehen, die mit Aufträgen aus Steuergeldern produziert werden (so ist im übrigen die Logik, lieber Spiegel bzw, wer auch immer das vorgeschlagen hat) in form von Dividenden ja an den Staat zurück. Und auch an die anderen Kapitalgeber (Aktionäre).



Die Kursgewinne, die entstehen, haben null relation zum Steuerzahler ausser, dass natürlich ein gewinnträchtiges Unternehmen mit starkem Wachstum, im Kurs steigt. Aber die dadurch erzielten Kurs-Gewinne werden ja dem Steuerzahler nicht weggenommen.



Im Gegenteil! Der Anleger, der Gewinne realisiert, zahlt auf die Gewinne 25% Abgeltungssteuer.



Auf die Dividenden, die ja aus dem bereits versteuerten Unternehmensgewinn ausgeschüttet werden, werden ja auch nochmal mit Abgeltungssteuer versehen.



Also:



Aufträge aus Steuermitteln führen auf vielfältige weise zu Steuern für den Staat. Neben den Unternehmens-Gewinnsteuern, und Kapitalertragssteueren übrigens auch die Lohnsteuer ;-) der beschäftigten Arbeiter.