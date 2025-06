Sama führt multimodale KI ein, wobei neben Human Intelligence verschiedene Datentypen für KI-Modelle der nächsten Generation genutzt werden

Die ersten Implementierungen haben eine 35%ige Verbesserung der Genauigkeit und eine 10%ige Reduzierung der Produktrücksendungen bewirkt

San Francisco, CA / ACCESS Newswire / 4. Juni 2025 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit agilem Daten-Labeling für Modelltraining und Leistungsbewertung, gab heute die Einführung von Sama Multimodal bekannt, einer neuen Lösung, die mehrere Datentypen und Eingaben mit einer HITL-Validierung (Human-in-the-Loop) kombiniert, um leistungsfähigere, genauere KI-Systeme zu schaffen. Durch die Integration verschiedener Modalitäten wie Bild-, Video-, Text-, Audio-, LiDAR- und Radardaten liefert Sama Multimodal erhebliche Verbesserungen der Modellgenauigkeit für Branchen wie Automobil- und Einzelhandel. Die ersten Ergebnisse waren beeindruckend, einschließlich einer umfassenden Implementierung im Einzelhandel, bei der die Modellgenauigkeit um 35 % gesteigert und die Produktrückgabe um 10 % reduziert wurde.

Sama Multimodal bietet KI-Teams in Unternehmen ein flexibles Framework, dessen Widget-basierte Architektur die schnelle Integration mehrerer KI-Modelle in verschiedenen Phasen des Workflows erleichtert, einschließlich der Verwendung von Voranmerkungen aus Open Source-, Client- und/oder Sama-basierten Modellen, während die strategische HITL-Validierung integriert wird, um Qualität zu gewährleisten und Verzerrungen in den Modell-Outputs zu mindern.

„Mit Sama Multimodal können Unternehmen differenzierte KI-Lösungen entwickeln, die das gesamte Spektrum der verfügbaren Daten nutzen, einschließlich Sensordaten, die immer produktiver werden“, so Duncan Curtis, SVP von AI Product and Technology bei Sama. „Was unsere Plattform wirklich einzigartig macht, ist ihre Flexibilität: Teams können jede beliebige Kombination von Modalitäten aufnehmen, abgleichen und mit Anmerkungen versehen und dann zum richtigen Zeitpunkt in ihrem Entwicklungs-Workflow von bereits trainierten zu proprietären Modellen wechseln. Die Plattform wurde entwickelt, um sich mittels KI selbst weiterzuentwickeln.“