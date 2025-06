Alkegen nimmt Produktion von EV-Batterie-Brandschutz-Aerogelen auf

Mit dieser Markteinführung erweitert Alkegen sein strategisches Produktportfolio für den EV-Markt und bietet ein umfassendes Portfolio an fortschrittlichen thermischen und elektrischen Isoliermaterialien für Erstausrüster (OEMs). Mit der Erweiterung seines Angebots um Aerogele bietet Alkegen OEMs nun durchgängige Isolationslösungen, die für Leistung, Designflexibilität und skalierbare Produktion optimiert sind.

„Wir haben eine Plattform genommen, die sich bereits in der Industrie bewährt hat, und sie für einen der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt skaliert - die Sicherheit von EV-Batterien", so John Dandolph, CEO von Alkegen. „Die Automobilhersteller sind bei dieser geschäftskritischen Lösung nicht mehr auf einen einzigen Lieferanten in Nordamerika angewiesen."

Das Herzstück dieser Expansion ist AlkeGel, Alkegens Hochleistungs-Faser-Aerogel-Verbundstoff der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um die Nachfrage von OEMs nach einem ultradünnen, sicheren und einfach zu installierenden thermischen Durchschlagschutz für lithium-ion-Batteriesysteme zu erfüllen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Aerogelen ist AlkeGel staubarm, so dass keine vollständige Verkapselung erforderlich ist und einfachere und kostengünstigere Bauteildesigns möglich sind, die sich leichter in platzbeschränkte EV-Batteriepacks integrieren lassen.

„Die Automobilhersteller brauchen zuverlässige, skalierbare Partner. Mit AlkeGel haben sie jetzt eine bessere Wahl", sagt Chad Cannan, Chief Technology Officer von Alkegen. „AlkeGel hat sich als deutlich weniger staubig erwiesen als herkömmliche Aerogel-Isolierungen, wodurch es einfacher zu verarbeiten, sicherer zu handhaben und besser an komplexe Teilegeometrien anpassbar ist."

Mit der Aufnahme von Aerogelen baut Alkegen seine führende Position in der Zellabstandshaltertechnologie aus und bietet ein komplettes Isolationsportfolio - einschließlich Umhüllungen und thermischen Barrieren - an, das den Herstellern von Elektrofahrzeugen die Flexibilität gibt, das Material an die jeweilige Anwendung anzupassen.

„Die EV-Industrie hat auf eine glaubwürdige zweite Quelle für Batteriebrandschutz-Aerogel-Isolierungen in Nordamerika gewartet", sagte Marty Melhorn, Präsident von Battery Pack and Advanced Mobility. „AlkeGel ist da. Wir produzieren in großem Maßstab - und wir stehen erst am Anfang."

Top-Highlights:

Vollständige kommerzielle Produktion von AlkeGel für EV-Batterien zum Schutz vor Wärmeausbreitung





Das staubarme Design vereinfacht die Handhabung, macht eine Verkapselung überflüssig und reduziert die Integrationszeit





Globale Präsenz mit strategischen Produktionsstandorten in Nordamerika und Europa





Komplettes Isolationsportfolio für EV-Plattformen, einschließlich Zellkompressionspolster, Umhüllungen und thermische Barrieren

Indem Alkegen den OEMs mehr Optionen und größere Designfreiheit bietet, trägt Alkegen dazu bei, die Zukunft der Sicherheit, Leistung und Innovation von Elektrofahrzeugen neu zu gestalten.

Über Alkegen

Alkegen stellt hochleistungsfähige Spezialmaterialien her, die unter anderem in modernen Anwendungen wie Elektrofahrzeugen, Energiespeicherung, Filtration, Brandschutz und Hochtemperaturisolierung zum Einsatz kommen. Alkegen verfolgt einen vertikal integrierten Ansatz mit einer breiten Palette von Technologieplattformen und setzt sich für die Energieeffizienz, die Verringerung der Umweltverschmutzung und die Verbesserung der Sicherheit von Personen, Gebäuden und Anlagen ein. Unser übergeordnetes Ziel ist es, der Welt zu helfen, leichter zu atmen, grüner zu leben und weiter zu kommen als je zuvor. Alkegen verfügt über mehr als 60 Produktionsstätten in 12 Ländern und beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter www.alkegen.com.

