Bernstein sieht enormes Potenzial bei Qualcomm! Kommt die Rallye?

Bernstein-Analyst Stacy Rasgon bleibt bei seiner optimistischen Einschätzung für den US-amerikanischen Chipkonzern Qualcomm und bestätigte am Dienstag das "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 185 US-Dollar je Aktie. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 26 Prozent.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Qualcomm Inc!

Qualcomm sei ein Paradebeispiel dafür, wie fundamentale Qualität von Marktteilnehmern übersehen wird. "Das ist nicht mehr das alte Qualcomm. Die Smartphone-Märkte haben sich stabilisiert und das Unternehmen gewinnt durch neue Umsatztreiber außerhalb des Mobilfunkgeschäfts deutlich an Breite", sagt Rasgon.

Strategische Transformation schreitet voran

Die Analysten betonen insbesondere den Fortschritt bei der Diversifizierung jenseits des klassischen Smartphone-Geschäfts, das lange Zeit die Hauptsäule von Qualcomms Umsatz war. Bereiche wie Automotive, Industrieanwendungen und KI-getriebene Chips gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Zwar sei der Verlust von Apple als Modem-Kunden ein realer Gegenwind für das Geschäft – dieser sei jedoch bereits vollständig im Aktienkurs eingepreist, so Rasgon. Gleichzeitig habe sich der Wettbewerbsdruck abgeschwächt, und auch regulatorische Risiken – etwa kartellrechtlicher Art – seien aktuell weniger präsent.

"Die bekannten Apple-Risiken stehen bevor, aber sie sind eingepreist. Das Produktportfolio ist so stark wie nie, es gibt erhebliche Optionswerte im Unternehmen – und die Aktie ist derzeit extrem günstig bewertet", so der Analyst.

Smartphone-Markt vor der Trendwende?

Bernstein sieht darüber hinaus Anzeichen für eine Bodenbildung im globalen Smartphone-Markt, was wiederum als möglicher positiver Impuls für Qualcomm gewertet wird. Das Unternehmen ist traditionell stark im Bereich mobiler Chips und drahtloser Kommunikation positioniert.

Seit Jahresbeginn hat die Qualcomm-Aktie rund 10 Prozent an Wert verloren, notiert aktuell aber leicht im Plus. An der Nasdaq wird das Papier aktuell bei 149,83 US-Dollar gehandelt (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Qualcomm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 131,3EUR auf Tradegate (04. Juni 2025, 12:17 Uhr) gehandelt.





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!