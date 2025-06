Zahlungsmoral in Deutschland weiter schlecht

Köln (ots) -



- Atradius Umfrage: 60 Prozent der befragten Unternehmen melden verschlechterte

Zahlungsmoral

- Anteil überfälliger Rechnungen bei 57 Prozent - Forderungsausfälle bei acht

Prozent

- 62 Prozent der Unternehmen erwarten Zunahme an Insolvenzen



Die anhaltende wirtschaftliche Unsicherheit in Deutschland führt zu wachsenden

finanziellen Risiken im B2B-Geschäft. Laut des aktuellen Zahlungsbarometers des

internationalen Kreditversicherers Atradius sehen sich deutsche Unternehmen

zunehmend mit verspäteten Zahlungen, steigenden Forderungsausfällen und

rückläufiger Liquidität konfrontiert. "Die Kombination aus wirtschaftlichem

Druck und gestiegenen Finanzierungskosten zwingt Unternehmen, ihre

Finanzierungsstrategien zu überdenken. Zahlungsrisiken können nicht mehr allein

intern abgefedert werden", sagt Frank Liebold, Country Director Deutschland von

Atradius. In der Folge passen viele Betriebe ihre Strategien zur Steuerung des

Working Capitals an und setzen verstärkt auf eine Kombination aus interner

Risikovorsorge und externer Absicherung.







Unternehmen von einer Verschlechterung des Zahlungsverhaltens ihrer Kunden.

Durchschnittlich 57 Prozent aller B2B-Verkäufe sind demnach von überfälligen

Rechnungen betroffen. Zudem ist der Anteil uneinbringlicher Forderungen mit

durchschnittlich acht Prozent weiterhin hoch, insbesondere im Maschinenbau, wo

Liquiditätsengpässe durch zunehmende Forderungsausfälle massiv verschärft

werden. "Trotz dieser negativen Entwicklung haben 54 Prozent der Unternehmen

ihre Zahlungsbedingungen gegenüber Kunden fast unverändert beibehalten, um die

Kundenbeziehungen zu erhalten", erklärt Frank Liebold. Allein in der

Maschinenbauindustrie haben 80 Prozent der befragten Unternehmen ihre

Zahlungsbedingungen beibehalten oder sogar erweitert. Insgesamt erfolgen 47

Prozent aller B2B-Verkäufe auf Kreditbasis mit durchschnittlichen Zahlungszielen

von 60 Tagen.



Um dem wachsenden Druck auf die Liquidität zu begegnen, setzen Unternehmen

vermehrt auf alternative Finanzierungsstrategien. Rund 43 Prozent der

Unternehmen greifen zunehmend auf Rechnungsfinanzierung zurück, um den

Mittelzufluss zu beschleunigen, wobei ausstehende Forderungen als Sicherheiten

verwendet werden. Eine weitere Strategie besteht für viele Unternehmen darin,

ihre eigenen Lieferantenzahlungen zu verzögern. Dieses Vorgehen kann jedoch

entlang der gesamten Lieferkette zu Liquiditätsengpässen führen. "Wir beobachten

den Trend, dass deutsche Unternehmen ihr Working Capital Management anpassen, um

sich angesichts der unsicheren Wirtschaftslage besser gegen Zahlungsrisiken zu Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Laut der aktuellen Umfrage berichten 60 Prozent der befragten deutschenUnternehmen von einer Verschlechterung des Zahlungsverhaltens ihrer Kunden.Durchschnittlich 57 Prozent aller B2B-Verkäufe sind demnach von überfälligenRechnungen betroffen. Zudem ist der Anteil uneinbringlicher Forderungen mitdurchschnittlich acht Prozent weiterhin hoch, insbesondere im Maschinenbau, woLiquiditätsengpässe durch zunehmende Forderungsausfälle massiv verschärftwerden. "Trotz dieser negativen Entwicklung haben 54 Prozent der Unternehmenihre Zahlungsbedingungen gegenüber Kunden fast unverändert beibehalten, um dieKundenbeziehungen zu erhalten", erklärt Frank Liebold. Allein in derMaschinenbauindustrie haben 80 Prozent der befragten Unternehmen ihreZahlungsbedingungen beibehalten oder sogar erweitert. Insgesamt erfolgen 47Prozent aller B2B-Verkäufe auf Kreditbasis mit durchschnittlichen Zahlungszielenvon 60 Tagen.Um dem wachsenden Druck auf die Liquidität zu begegnen, setzen Unternehmenvermehrt auf alternative Finanzierungsstrategien. Rund 43 Prozent derUnternehmen greifen zunehmend auf Rechnungsfinanzierung zurück, um denMittelzufluss zu beschleunigen, wobei ausstehende Forderungen als Sicherheitenverwendet werden. Eine weitere Strategie besteht für viele Unternehmen darin,ihre eigenen Lieferantenzahlungen zu verzögern. Dieses Vorgehen kann jedochentlang der gesamten Lieferkette zu Liquiditätsengpässen führen. "Wir beobachtenden Trend, dass deutsche Unternehmen ihr Working Capital Management anpassen, umsich angesichts der unsicheren Wirtschaftslage besser gegen Zahlungsrisiken zu