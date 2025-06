Rutte fordert mehr militärische Schlagkraft

SirWilliams schrieb gestern 08:14

Hinsichtlich einer möglichen Sonderbesteuerung besteht wenig Grund zur Sorge.

Solche Vorschläge dienen häufig eher politischem Kalkül etwa um bei pazifistisch orientierten Wählergruppen zu punkten oder sich für kommende Wahlen zu profilieren. In der Realität jedoch ist eine solche Maßnahme äußerst unwahrscheinlich – gerade angesichts der sicherheitspolitischen Bedeutung des Rüstungssektors für das eigene Überleben.



Man darf nicht vergessen: Die europäischen Rüstungsunternehmen stehen in direkter Konkurrenz zu russischen und chinesischen Anbietern. Sich selbst durch zusätzliche Belastungen zu schwächen, wäre strategisch fahrlässig – und dürfte kaum ernsthaft verfolgt werden.





Abhängigkeit der Staaten von der Branche

– Die EU und ihre Mitgliedsstaaten wollen mehr Verteidigungskapazitäten – sie sind daher auf die Rüstungsunternehmen angewiesen.

– Eine Steuer könnte Investitionsanreize schmälern.



Standortwettbewerb innerhalb der EU

– Wenn z. B. Deutschland eine Sondersteuer einführt, aber Italien oder Frankreich nicht, verlagern sich Investitionen.



Sicherheitspolitisches Risiko

– Eine Steuer auf Verteidigungskapazität könnte in Zeiten wachsender Bedrohungen (z. B. Russland) als kontraproduktiv oder sogar gefährlich gelten.



Rüstungsindustrie als Jobmotor

– Die Branche schafft tausende neue Arbeitsplätze, investiert in neue Werke – gerade in strukturschwachen Regionen. Eine Steuer könnte das ausbremsen.





EU-Ebene: rechtliche Komplexität

Die EU hat keine direkte Besteuerungskompetenz für Unternehmensgewinne, das bleibt Sache der Mitgliedsstaaten.



Eine gemeinsame „Rüstungssteuer“ müsste einstimmig beschlossen werden, sehr unwahrscheinlich bei divergierenden Interessen (z. B. Ungarn, Polen, Frankreich, Deutschland).



Politische und wirtschaftliche Interessen sprechen eher gegen eine solche Maßnahme – vor allem in einem Jahrzehnt, das von militärischer Aufrüstung und sicherheitspolitischer Neuorientierung geprägt ist, daher sollte man das Thema definitiv vergessen und sich nicht manipulieren lassen.



Quelle: https://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/aufruestung-kommt-jetzt-die-extra-steuer-fuer-ruestungskonzerne-a-9b0def02-d3e3-4e8d-b8cf-e8a8c952f604

Quelle: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/de/sheet/92/allgemeine-steuerpolitik?utm_source=chatgpt.com