Argyle begrüßt die Explorations- und Erschließungsinitiativen für kritische Rohstoffe der Regierung von Ontario

Calgary – 4. Juni 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) („Argyle“ oder das „Unternehmen“) gibt mit Freude bekannt, dass das Unternehmen die aktuellen Initiativen der Regierung von Ontario zur Förderung der Exploration und Erschließung kritischer Rohstoffe in der Provinz voll und ganz unterstützt.

Die Regierung von Ontario hat eine umfassende Strategie präsentiert, die der Stärkung der Position der Provinz im internationalen Markt für kritische Rohstoffe dienen soll. Während die Provinz den Kampf gegen die Zölle führt, ist es von entscheidender Bedeutung, das Potenzial der reichen Vorkommen an kritischen Mineralien Kanadas zu einer immensen wirtschaftlichen Chance zu entwickeln. Zu den Hauptkomponenten dieser Strategie zählen:

- 500 Mio. $ Critical Minerals Processing Fund: Dieser Fonds soll Kapazitäten für die Rohstoffverarbeitung in Ontario schaffen und unterstützen, um sicherzustellen, dass die in der Provinz abgebauten Mineralien auch vor Ort verarbeitet werden.

- Wirtschaftliche Beteiligung indigener Gruppen: Knapp 3,1 Mrd. $ sollen in die Unterstützung indigener Partnerschaften bei der Erschließung kritischer Rohstoffe investiert werden; unter anderem werden die Mittel des „Indigenous Opportunities Financing Program“ auf 3 Mrd. $ aufgestockt und damit verdreifacht, und die Förderbarkeit wird auf Bergbau- und Ressourcenerschließungsprojekte ausgeweitet.

- Vereinfachte Genehmigungsverfahren: Mit der Einführung des Modells „One Project, One Process“ („Ein Projekt, ein Prozess“) wird die Zeitdauer von Genehmigungsverfahren für neue Bergbauprojekte, insbesondere in strategisch wichtigen Regionen wie dem „Ring of Fire“, um die Hälfte verkürzt.

Premierminister Doug Ford unterstreicht die Bedeutung dieser Maßnahmen mit folgenden Worten: „Mit diesem Gesetz senden wir eine klare Botschaft – Wenn es darum geht, die Ressourcen der Zukunft zu sichern, unsere wirtschaftliche Souveränität zu verteidigen und Wohlstand für künftige Generationen zu schaffen, dann wird Ontario nicht anderen folgen, sondern selber eine Vorreiterrolle einnehmen.“