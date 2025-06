S&P 500 will nach oben raus

Der Kurseinbruch aus März/April dieses Jahres, ausgelöst durch die Zoll-Kapriolen von US-Präsident Donald Trump, wurde zuletzt nahezu komplett wieder wettgemacht, im Zuge der Erholungsbewegung seit den Verlaufstiefs bei 5.246 Punkten Anfang April konnte der S&P 500 Index wieder gut 24 Prozent an Wert zugewinnen. Zeitgleich zeigt sich seit dem Bruch der Nackenlinie eines Topping-Musters um 5.830 Punkten eine noch größere inverse SKS-Formation, die gute Aussichten auf eine Folgerallye bei entsprechender Aktivierung liefert. Im kleineren Zeitfenster versucht der Index die seit Mitte Mai laufenden Konsolidierung auf der Oberseite aufzulösen und dadurch ein Kaufsignal direkt an die Rekordstände aus Mitte Februar zu generieren.

Die Auflösung der aktuell laufenden Konsolidierung durch einen nachhaltigen Tagesschlusskurs über dem Niveau von 5.968 Punkten dürfte unmittelbares Anstiegspotenzial zunächst an die Rekordstände bei 6.147 Punkten auslösen, ein Kurssprung darüber würde eine größere Erholungsbewegung sogar an 6.647 Punkte generieren. Entsprechend dieser Erwartungshaltung kann ein sehr zeitnahes Long-Engagement auf den S&P 500 Index abgeschlossen werden, ähnliche Muster zeigen sich beim Dow Jones sowie NASDAQ 100 Index. Auf der Unterseite müssen zuvor aber noch etwaige Rücksetzer zurück in den Bereich um 5.720 Punkten eingeplant werden, zumal in diesem Bereich noch eine nicht unerhebliche Kurslücke weit offen steht. Aber erst unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 5.678 Zählern dürften sich größere Abschläge auf 5.504 Punkte einstellen. Vorläufig scheint der Markt aber kein Interesse an einem Kurslückenschluss zu haben.

S&P 500 INdex (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Offenbar steht beim S&P 500 Index ein unmittelbarer Ausbruch auf der Oberseite bevor, der direkt an die bisherigen Rekordstände aus Mitte Februar bei 6.147 Punkten führen dürfte. Ein weiteres Ziel darüber ließe sich bei entsprechender Signallage sogar bei 6.647 Punkten für das Barometer ableiten. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MK6K8P ließe sich bei einem Gipfelsturm bereits eine Rendite von 60 Prozent erzielen. Ziel des Scheins wurde mit 4,16 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines anschließenden Pullbacks zunächst das Niveau von 5.870 Punkten aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,71 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage anzusetzen, entsprechend wird eine engmaschige Beobachtung vorausgesetzt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK6K8P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,60 - 2,62 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 5.687,9882 Punkte Basiswert: S&P 500 INdex KO-Schwelle: 5.687,9882 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.970,37 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4,16 Euro Hebel: 20,2 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

