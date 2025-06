Vantage präsentiert globale Expertise auf dem Forex Traders Summit Dubai 2025

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Meinungen und Diskussion zur Ferrari Aktie Ferrari -0,24 % Aktie 1 Aufrufe heute DudeOfWallStreet 01.04.25, 17:54

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) - Vantage Markets (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=tmbtbr25&utm_medium=prrelease&utm_campaign=prpiece&utm_content=text&ls=global_global_en_tmbtbr25_prrelease_prpiece_text_ftsdb2025_cl2_retail&retailleadsource=BrandPR_PR_Others_GM) beendete einen herausragenden Auftritt aufdem Forex Traders Summit Dubai 2025 als offizieller Partner mit derprestigeträchtigen Auszeichnung "Best Global Broker" und festigte damit seinenRuf als weltweit führendes Unternehmen im Multi-Asset-Handel. Die Organisatorendes Gipfels würdigten damit das Engagement von Vantage für Transparenz,Kundenerfolg und kontinuierliche Innovation im Bereich des Handels. Darüberhinaus bot der Gipfel eine perfekte Plattform für Vantage, um seineHandelsinnovationen und sein globales Wissen in von Experten geleitetenDiskussionsforen und Keynote-Sitzungen vorzustellen. Zum Abschluss lud Vantagezu einer exklusiven privaten Veranstaltung ein, auf der die jüngstenMeilensteine des Unternehmens gefeiert wurden.Während des zweitägigen Gipfels stand Vantage im Mittelpunkt einer Reihe vonPodiumsdiskussionen mit Nibal Abu Assaly und Souhail Fadlallah, BusinessDevelopment Manager bei Vantage, sowie anderen Branchenführern. Bei diesemdynamischen Austausch ging es um die Marktstimmung, das Handelsverhalten derInstitutionen und Einblicke in die Art und Weise, wie die Marktteilnehmer dieHerausforderungen in einer sich wandelnden Weltwirtschaft angehen. Zu denwichtigsten Erkenntnissen gehörten Marktpositionierungsrahmen,Trendbestätigungstechniken und Einblicke in die Art und Weise, wie Händlertypischerweise langfristige Strategien in volatilen Märkten angehen.Zusätzlich zu den Podiumsdiskussionen nahm Vantage an zwei hochinteressantenHauptvorträgen teil. Am ersten Tag präsentierte Souhail Fadlallah das Thema"Navigating the Storm: Perspectives on Strategic Risk Management in VolatileMarkets" (Perspektiven für strategisches Risikomanagement in volatilen Märkten)und bot den Teilnehmern umsetzbare Strategien, um Unsicherheit durchdisziplinierte Planung in Chancen zu verwandeln. Am zweiten Tag hielt Nibal AbuAssaly eine Präsentation zum Thema "Institutional Insights: Understanding HowMajor Players Navigate the Forex Market" (Institutionelle Einblicke: Verstehen,wie sich die wichtigsten Akteure auf dem Devisenmarkt verhalten), in der er dieAnsätze beleuchtete die von erstklassigen Finanzinstituten verwendet werden umLiquidität zu verwalten, Risiken zu antizipieren und auf sich entwickelndeVorschriften zu reagieren.Zur Feier des erfolgreichen Abschlusses des Forex Traders Summit und der