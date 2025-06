Dax weiter im Plus - Stimmung unter Anlegern bleibt zuversichtlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.245 Punkten berechnet, 0,6 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Airbus und die Deutsche Post, am Ende Sartorius, Rheinmetall und die Deutsche Bank."Die Stimmung unter den Investoren bleibt weiterhin zuversichtlich und baut insbesondere auf eine potenzielle Konjunkturerholung im Euro-Raum auf", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die heute vorgelegten europäischen Einkaufsmanagerindizes scheinen sich zu stabilisieren und deuten auf eine derzeit partielle schleppende Konjunkturentwicklung hin." Die Blickrichtung, der Marktteilnehmer sei bereits auf die EZB-Ratssitzung gerichtet und daher untermauerten die ambivalenten Konjunkturdaten die Annahmen für weitere Zinssenkung in Europa, so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1382 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8786 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,83 US-Dollar; das waren 20 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.