PAIR Finance bringt Digital First-Inkasso nach Polen und eröffnet Büro in Warschau (FOTO)

Warschau/Berlin (ots) -



- Michal Gebala wird im Rahmen der polnischen Expansionsstrategie der PAIR

Finance Group zum Geschäftsführer berufen

- PAIR Finance eröffnet Standort und baut Team in Warschau auf

- Innovative Technologie kombiniert KI, digitale Kommunikation und

Verhaltenspsychologie



Die meisten Menschen verbinden Inkasso mit negativen Erfahrungen. PAIR Finance

(https://pairfinance.com/pl/home/) möchte das ändern. Das Technologieunternehmen

nutzt dafür Künstliche Intelligenz und führt die Branche in bereits neun Ländern

Europas erfolgreich an, mit Kunden wie dem Online-Modehändler Zalando. Heute

gibt PAIR Finance mit dem Start in Polen seinen Markteintritt in Mittel- und

Osteuropa bekannt und eröffnet damit seinen zehnten Markt. In diesem Zuge

verstärkt es seine Führungsebene mit Michal Gebala. Als Geschäftsführer wird er

vom Standort Warschau aus gemeinsam mit seinem Team das Wachstum von PAIR

Finance in Polen vorantreiben.





