Goldbeck und Schindler Deutschland kooperieren langfristig (FOTO)

Berlin/Bielefeld (ots) - Das europaweit tätige Bau- und

Dienstleistungsunternehmen Goldbeck hat mit Schindler Deutschland einen

Rahmenvertrag für die kommenden drei Jahre vereinbart. Die Partnerschaft sieht

die Installation und Wartung von rund 270 Aufzugsanlagen im gesamten

Bundesgebiet vor.



Goldbeck und Schindler Deutschland haben eine Partnerschaft geschlossen, um

künftig bei deutschen Neubauprojekten von Goldbeck zusammenzuarbeiten. Schindler

wird neu entstehende Büro-, Schul- und Wohngebäude sowie Hallen und Parkhäuser

von Goldbeck mit Aufzügen ausstatten - und diese damit barrierefrei zugänglich

machen und warten. Dabei kommen die Modelle Schindler 3000 und Schindler 6000

zum Einsatz, die sich durch moderne Technologie, hohe Energieeffizienz und die

Eignung für verschiedene Gebäudetypen und Anforderungen auszeichnen. Schindler

unterstützt Goldbeck nach der Installation der Neuanlagen mit einem

vollumfänglichen Wartungskonzept, damit die Aufzüge im Betrieb ihre verlässliche

und maximale Leistung für die Gebäudenutzer abrufen.





"Durch die Partnerschaft mit Schindler ermöglichen wir den Menschen in unseren

Gebäuden mit innovativen und effizienten Aufzügen hochwertige Mobilität. Die

Aufzüge passen exakt zu unserer systematisierten und seriellen Bauweise. Wir

sparen mit dem Rahmenvertrag bei jedem Bauprojekt wertvolle Zeit, sichern die

Wirtschaftlichkeit und bieten gleichzeitig eine hohe Qualität für die Mobilität

in den Gebäuden", erklärt Tobias Pieper (Strategischer Einkauf) von Goldbeck.



"Die strategische Partnerschaft mit Goldbeck markiert einen wichtigen

Meilenstein: Zwei Innovationsführer bündeln ihre Stärken, um das schnelle und

effiziente Bauen in Deutschland gemeinsam voranzubringen," sagt Thomas Black,

Geschäftsleitung Neuanlagen Sales & Digital Innovation bei Schindler

Deutschland. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, zusammenführende Lösungen

für die vertikale Mobilität in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden zu

entwickeln und umzusetzen."



Über Goldbeck



Goldbeck realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmen

versteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden alle Leistungen aus einer

Hand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mit

dem Anspruch "building excellence" verwirklicht das Familienunternehmen

Immobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauer

Funktionalität.



Goldbeck ist Partner für die mittelständische Wirtschaft und Großunternehmen,

Investoren, Projektentwickler sowie öffentliche Auftraggeber. Zum

Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen, Parkhäuser, Büro- und

Schulgebäude, Sporthallen, Feuerwehrgebäude und Wohngebäude. Revitalisierungen

sowie gebäudenahe Serviceleistungen vervollständigen das Spektrum. Das

Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr 2023/24 510 Projekte bei einer

Gesamtleistung von 6,4 Mrd. Euro. Aktuell beschäftigt Goldbeck rund 13.000

Mitarbeitende an über 100 Standorten in ganz Europa.



Über Schindler



Seit 150 Jahren bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen täglich 2

Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Der 1874 gegründete Schindler Konzern

ist ein weltweit führender Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen sowie

zugehörigen Dienstleistungen. Die innovativen und umweltfreundlichen Zutritts-

und Beförderungssysteme prägen maßgeblich die Mobilität urbaner Gesellschaften.

Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 69.000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

Schindler Deutschland wurde 1906 als erste Auslandstochter gegründet und ist

heute mit mehr als 4.000 Mitarbeitenden an 70 Standorten präsent.



