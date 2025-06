krisenfestes Investment in die Zukunft

Sprögnitz (ots) - Das Familienunternehmen SONNENTOR erzielte mit seinem buntenBio-Sortiment rund 62 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr. EinPlus von knapp über 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Zeiten derinternationalen Rezession zeigen sich Kräuter und Gewürze als wertstabil und dasüber die Grenzen Österreichs hinaus - denn auch die Schwesterbetriebe inTschechien und Rumänien wachsen weiter. Nächstes großes Ziel: Expansion inDeutschland. Auch ein neues Logistikzentrum am Hauptstandort im Waldviertel istbereits in Planung."Wertschöpfung kommt von Wertschätzung", betont Unternehmensgründer JohannesGutmann - der aus seiner einstigen One-Man-Show ein Team von rund 350Mitarbeitenden aufgebaut hat. Gemeinsam mit den Schwesterunternehmen sind esinternational bereits rund 600 Arbeitsplätze, die SONNENTOR sichert. "Einestarke Marke, verlässlich hohe Qualität, schnelle Reaktion aufKund:innen-Bedürfnisse, Innovationskraft und Kreislaufwirtschaft", sieht FamilieGutmann als wesentlich für dieses Erfolgsrezept. Weil Johannes Gutmann bewusstist, dass ein Tisch besser auf mehreren "Haxen" steht, wie der Waldviertlergerne festhält, hat er bereits 2019 drei seiner langjährigen Mitarbeitenden indie Geschäftsführung geholt. "So bringen wir SONNENTOR gut in die Zukunft",zeigt sich der Bio-Unternehmer zuversichtlich. Einig sind sich die vier in jedemFall auch, was Investitionen betrifft: "Wir setzen auf Kräuter statt auf Krypto!Der Gewinn bleibt im Unternehmen und wird reinvestiert." Der aktuelle Lagerstandvon SONNENTOR beläuft sich auf 13,5 Millionen Euro. "Ein besseres Investmentgibt's für uns nicht", betont Gutmann.Kleine Schwestern - großes WachstumBereits vor 34 Jahren brachte SONNENTOR BIO nach Tschechien. Der Plan vonJohannes Gutmann und seinem Partner vor Ort: Hier soll eine Teebeutelproduktionentstehen. Eine mutige Idee mit Zukunft, denn drei Jahrzehnte später trinkenfast 90 Prozent der Österreicher:innen ihren Tee im bewährten Beutel. BeiSONNENTOR macht diese Warengruppe immerhin 20 Prozent der Produkterlöse aus.Seit 2023 ist die Teebeutelproduktion in Cejkovice sogar hautnah erlebbar. EinErlebnisrundgang bietet einen transparenten Einblick hinter die Kulissen. Dernächste Ausbauschritt ist schon in Planung. Ein erwartetes Umsatzwachstum vonbis zu 10 Prozent im nächsten Geschäftsjahr macht das möglich.Auch in Rumänien wächst der Bio-Markt. Hier wurde zuletzt ein neues Lagerinklusive Büros nach ökologischen Standards errichtet. Hier liegt SONNENTORebenfalls in Familienhänden. Die Herzen von Thomas und Emoke-Emese Weinraubschlagen für ihr Team und BIO. Um mehr Wertschöpfung vor Ort zu schaffen, wird