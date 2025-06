Zahlen sind da - aber keiner nutzt sie? So verschenken Unternehmen täglich Potenzial (FOTO)

Speyer (ots) - Täglich generieren Unternehmen unzählige Daten - von

Verkaufszahlen über Fakten zum Kundenverhalten bis hin zu Details zu internen

Prozessen. Doch viele dieser Informationen landen ungenutzt in Excel-Tabellen

oder Dashboards, die danach niemand mehr liest. Das Ergebnis: Chancen bleiben

unentdeckt und Entscheidungen werden aus dem Bauch getroffen statt auf Basis

harter Fakten.



Daten zu erheben alleine bringt gar nichts. Erst, wenn sie richtig aufbereitet,

verstanden und konsequent in Entscheidungen übersetzt werden, entsteht ein

echter Mehrwert. Dieser Beitrag verrät, wie Unternehmen ihre Zahlen endlich in

kluge Entscheidungen verwandeln.









Der professionelle Umgang mit Daten wird immer mehr zur Voraussetzung für

wirtschaftlichen Erfolg. Doch viele Unternehmen haben Schwierigkeiten damit -

oft, weil sie nicht wissen, wie sie die Masse an verfügbaren Daten sinnvoll

strukturieren und interpretieren sollen. Hinzu kommt, dass Prozesse und

Verantwortlichkeiten selten klar geregelt sind. Um dem entgegenzuwirken, ist

eine strukturierte Vorgehensweise erforderlich.



1. Übergeordnete Ziele klären



Bevor Unternehmen ihre Daten nutzen können, müssen sie ihre übergeordneten Ziele

definieren. Nur, wenn klar ist, was das Unternehmen wirklich erreichen möchte,

lassen sich die passenden Kennzahlen daraus ableiten. Wenn beispielsweise

profitables Wachstum das Ziel ist, reicht es nicht aus, lediglich den Umsatz zu

betrachten. Ebenso wichtig sind Kennzahlen wie Retourenquoten, Deckungsbeiträge

pro Kundensegment und Preisdurchsetzung.



2. Daten je Zielgruppe aufbereiten



Im zweiten Schritt müssen sich Unternehmen die Frage stellen, welche Daten

welche Zielgruppe im Unternehmen braucht. Der Vertrieb benötigt beispielsweise

detaillierte Informationen über Kunden, vergangene Käufe und Gesprächsanlässe,

während für Führungskräfte der Überblick über Teamleistung, Zielerreichung und

Trends wichtig ist. Die Geschäftsführung wiederum profitiert von verdichteten

Kennzahlen zu Strategie und Entwicklung sowie kritischen Erfolgsfaktoren. Dabei

empfiehlt sich ein pragmatischer Umgang mit Daten, der sich an den Bedürfnissen

der jeweiligen Ebene orientiert: Auf operativer Ebene ist ein hoher Detailgrad

entscheidend für fundierte Entscheidungen, während auf strategischer Ebene

verdichtete, aussagekräftige Kennzahlen ausreichen und effektiver sind als eine

Flut von Informationen.



3. Daten mit der Organisation verzahnen



Die genutzten Daten sollten möglichst eng an die realen Aufgaben des

Die genutzten Daten sollten möglichst eng an die realen Aufgaben des
Unternehmens gekoppelt sein. Idealerweise etablieren Unternehmen zu diesem Zweck





