Steuerpaket der Bundesregierung setzt wichtigen Impuls für Investitionen und Wachstum

Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken

(BVR) sieht im heute vom Kabinett verabschiedeten steuerlichen

Investitionssofortprogramm einen dringend benötigten Impuls für die deutsche

Wirtschaft. "Mit dem Investitionspaket setzt die neue Bundesregierung wichtige

Entlastungen für Unternehmen zügig in die Tat um. Das ist ein notwendiger

Schritt, um den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken",

erklärte BVR-Präsidentin Marija Kolak.



Das Programm sieht für die Jahre 2025 bis 2027 Superabschreibungen von 30

Prozent für Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter vor. Ab 2028 soll der

Körperschaftsteuersatz in fünf Schritten von derzeit 15 auf 10 Prozent gesenkt

werden. Zudem wird die Besteuerung einbehaltener Gewinne für

Personengesellschaften verbessert. "Gerade kleine und mittelständische

Unternehmen profitieren von der Kombination aus erhöhten Abschreibungen und

einer günstigeren Besteuerung einbehaltener Gewinne. Das stärkt ihre Liquidität

und schafft Raum für Investitionen", so Kolak.





Die BVR-Präsidentin lobt das hohe Tempo, mit dem die Bundesregierung zentrale

steuerpolitische Reformen aus dem Koalitionsvertrag umsetzt: "Die Koalition

bringt nun mit der nötigen Entschlossenheit wachstumsstärkende Maßnahmen auf den

Weg. Das schafft Planungssicherheit und gibt der Wirtschaft Rückenwind. Es kann

der Beginn eines Befreiungsschlags sein."



Gleichzeitig mahnt Kolak weitere Schritte an: "Ein echter 'Investitionsbooster'

braucht einen langen Atem. Neben dem steuerlichen Sofortprogramm muss die

Bundesregierung nun auch bei anderen wachstumshemmenden Faktoren entschlossen

handeln - etwa beim Bürokratieabbau, durch eine langfristige Senkung der

Strompreise und mit dem angekündigten Bau-Turbo."



Die jüngste Aufhellung des Wirtschaftsklimas sei auch als Vertrauensvorschuss an

die neue Regierung zu verstehen, so Kolak weiter. "Jetzt kommt es darauf an,

dieses Vertrauen durch konkrete und wirksame Maßnahmen dauerhaft zu

rechtfertigen."



