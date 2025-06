Betriebsupdate zu Kinsau-1A

Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2025 / IRW-Press / MCF Energy Ltd. (TSX.V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) freut sich, ein Update zum Betrieb der Bohrung Kinsau-1A in Lech in Deutschland zu veröffentlichen.

Genexco GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von MCF Energy Ltd., ist als Partner zu 20 % am Gasprojekt Kinsau beteiligt. Die Arbeiten in diesem in Südbayern gelegenen Gasprojekt schreiten voran; die Einrichtung des Bohrstandorts Kinsau-1A ist mittlerweile abgeschlossen. Das Bergamt Südbayern hat den Bohrplatz inspiziert und genehmigt, der Standort ist somit für die Durchführung der Bohrungen bereit.

Alle Bauteile mit langen Vorlaufzeiten wurden bereits angekauft und werden zum Bohrplatz verbracht. Mit der Firma RED Drilling wurde ein Vertrag für das Leasing einer Bohranlage abgeschlossen. Die Verbringung zur Bohrung Kinsau-1A erfolgt voraussichtlich in den kommenden Wochen, sobald die laufenden Arbeiten in Österreich abgeschlossen sind.

Die Bohrungen am Standort Kinsau-1A werden laut Plan im dritten Quartal 2025 absolviert und 30 Tage in Anspruch nehmen. Nach Abschluss der Bohrungen wird mit einer Aufwältigungsanlage die Förderleistung überprüft. Die Bohrergebnisse werden vermutlich im dritten Quartal 2025 vorliegen. Derzeit finden Gespräche mit einer örtlichen Firma für Rohrsysteme im Hinblick auf die Errichtung einer Förderleitung und Abnahme statt.

Die Bohrung bietet dem Freistaat Bayern eine weitere Möglichkeit, seine Abhängigkeit von Energieimporten durch die Nutzung heimischer Ressourcen zu verringern, wie dies auch bei anderen Bohrungen zur Förderung von Kohlenwasserstoffen in Südbayern der Fall ist.

Abbildung 1- Bohrstandort Kinsau 1A

Über MCF Energy

MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an mehreren bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert; weitere Konzessionsanträge sind ausstehend. MCF Energy prüft außerdem weitere Möglichkeiten in ganz Europa. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF Energy ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX–V: MCF; FWB: DC6; OTCQX: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.