UBS stuft Gea Group auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Supriya Subramanian zog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar ein Fazit der Berichtssaison zum ersten Quartal. Das organische Wachstum europäischer Kapitalgüterkonzerne sei im ersten Quartal im Großen und Ganzen relativ stabil geblieben. Sie geht davon aus, dass es in den nächsten Quartalen eine Herausforderung bleibt, Wachstum zu erzielen. Auf den einzelnen Endmärkten seien die Trends durchwachsen. GEA gehöre zu den Unternehmen, mit denen Anleger für das zweite Halbjahr auf einen Nachfrageumbruch und/oder Potenzial zur Selbstoptimierung setzen könnten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2025 / 19:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2025 / 19:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 59,90EUR auf Tradegate (04. Juni 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Supriya Subramanian

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 67

Kursziel alt: 67

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m