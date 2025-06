NRW-Minister Laumann gegen Staatseinstieg bei Thyssenkrupp

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt eine Staatsbeteiligung am Industriekonzern Thyssenkrupp ab. Es sei kein Zukunftsmodell für den heimischen Stahl, wenn der Staat mit einer Beteiligung oder einem Aufsichtsratsmandat unternehmerische Verantwortung übernehme oder am Ende gar noch versuche, die Produktion mit Subventionen wettbewerbsfähig zu halten, sagte er in einer Aktuellen Stunde des Düsseldorfer Landtags.

Opposition: Nach Millionen-Förderung Jobabbau