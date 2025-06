Rektron Group Incorporated kündigt geplante strategische Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an AT Ghana an, um eine Präsenz im ghanaischen Telekommunikationssektor zu festigen

VANCOUVER, British Columbia, 4. Juni 2025 / IRW-Press / Rektron Group Incorporated ("Rektron" oder das "Unternehmen"), (CSE: REK. U) (FRA: F75), ein weltweit führendes Energie- und Infrastrukturunternehmen, hat in einer strategischen Allianz mit Afritel Ghana Limited ("Afritel") Pläne zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von sechzig Prozent (60 %) an AT Ghana Limited (ehemals Airtel Tigo), einem der führenden Telekommunikationsanbieter Ghanas, bekannt gegeben (die "Übernahme"). Afritel, ein angesehenes Telekommunikationsunternehmen in Ghana, wird von Nana Richmond Aggrey ("Herr Aggrey") gegründet. Herr Aggrey ist eine Pionierfigur in Ghanas Telekommunikationsbranche und Mitbegründer von Scancom Ghana Limited (Areeba), dem ersten GSM-Anbieter (Global System for Mobile Communication) in Ghana, der später von MTN Ghana übernommen wurde. Die Übernahme bedeutet für Rektron eine Diversifizierung in den Telekommunikationssektor und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Infrastrukturentwicklung voranzutreiben, die Konnektivität zu verbessern und den digitalen Fortschritt in ganz Afrika zu fördern.

AT Ghana ist ein Telekommunikationsunternehmen, das sich vollständig im Besitz der ghanaischen Regierung befindet und ein breites Spektrum an dynamischen Telekommunikationsdiensten anbietet, darunter Sprach-, Daten-, mobile Finanzdienstleistungen und Business-Connectivity-Lösungen. Geleitet von seiner Kernvision "Ein besseres Leben für unsere Kunden" strebt AT Ghana danach, eine nachhaltigere Zukunft zu fördern, indem es Produkte und Dienstleistungen der nächsten Generation liefert, die wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt für seine Kunden und Stakeholder ermöglichen.

Der Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an AT Ghana fügt sich nahtlos in die übergeordnete Infrastrukturstrategie von Rektron ein, die darauf abzielt, widerstandsfähige, verbindungsorientierte Ökosysteme in kritischen Sektoren aufzubauen. Mit der bewährten Leistungsfähigkeit von AT Ghana und seiner Position als führender Mobilfunknetzbetreiber des Landes mit über 2,3 Millionen Nutzern wird diese Investition die Fähigkeit des Unternehmens unterstreichen, stabile Cashflows zu generieren und langfristigen Wert zu schaffen. Darüber hinaus bietet die schnell wachsende digitale Landschaft in Ghana erhebliche Wachstumschancen für fortschrittliche Telekommunikationsdienste, finanzielle Inklusion und digitale Konnektivitätslösungen. Durch die Nutzung der strategischen Vision und des operativen Know-hows von Rektron ist diese Partnerschaft bereit, den nachhaltigen Wachstumskurs von AT Ghana zu beschleunigen, seine Marktführerschaft weiter zu stärken und einen bedeutenden Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung Ghanas zu leisten.